拜登：泽连斯基承诺不会使用F-16攻击俄罗斯本土

（德国之声中文网）美国总统拜登在G7广岛峰会结束后说，乌克兰总统泽连斯基做出“明确保证”，乌克兰不会使用西方国家提供的F-16战机攻击俄罗斯本土。

拜登说，这些战机“极不可能”在未来几周内为乌克兰的攻势中所用。但是乌克兰军队可能需要这种武器来抵御他们目前所及范围以外的俄罗斯军队。

拜登在G7峰会的最后一天宣布，再向乌克兰提供包括大炮和装甲车在内的价值3.75亿美元的一揽子军事援助。他同时也在峰会期间为盟国向乌克兰提供F-16战机扫清了道路。

华盛顿方面也支持盟国为乌克兰飞行员提供驾驶F-16战机的联合培训计划。不过基辅方面暂时尚未得到获得F-16战机的公开具体承诺。

泽连斯基周日表示，在经过数月的游说之后，他坚信乌克兰将从西方国家获得F-16战机。

拜登对媒体表示，他在与泽连斯基的私人会晤中讨论了这个问题。他表示，如果乌克兰人取得进展，他们可能需要掌握比现有武器射程更远的武器。另外他还认为，在未来达成和平协议的情况下，这些战斗机也可以让乌克兰确保再次受到攻击时有信心抵御俄罗斯人。

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英国首相苏纳克也在峰会期间宣布，英国会在今年夏天帮助乌克兰培训F-16飞行员。但是英国和德国一样，拥有的可使用的F-16战机数量并不多。德国总理肖尔茨在广岛表示，他认为西方一些国家承诺培训乌克兰F-16飞行员主要是向俄罗斯发出政治信号，表明西方国家将长期支持乌克兰。

据《华盛顿邮报》报道，乌克兰国防部顾问萨克（Yuri Sak）周五表示：“我们估计，9月底10月初，我们可以看到第一批F-16战斗机在乌克兰领空飞行。”

（路透社、华盛顿邮报）

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