 拜登：泽连斯基承诺不会使用F-16攻击俄罗斯本土 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登：泽连斯基承诺不会使用F-16攻击俄罗斯本土

美国总统拜登周日表示，他已收到乌克兰总统泽连斯基做出的“明确保证”，乌克兰不会使用西方国家提供的F-16战机攻击俄罗斯本土。G7峰会期间美国为盟国向乌克兰提供F-16战机扫清了道路。

泽连斯基周日表示，在经过数月的游说之后，他坚信乌克兰将从西方国家获得F-16战机。

泽连斯基周日表示，在经过数月的游说之后，他坚信乌克兰将从西方国家获得F-16战机。

（德国之声中文网）美国总统拜登在G7广岛峰会结束后说，乌克兰总统泽连斯基做出“明确保证”，乌克兰不会使用西方国家提供的F-16战机攻击俄罗斯本土。

拜登说，这些战机“极不可能”在未来几周内为乌克兰的攻势中所用。但是乌克兰军队可能需要这种武器来抵御他们目前所及范围以外的俄罗斯军队。

拜登在G7峰会的最后一天宣布，再向乌克兰提供包括大炮和装甲车在内的价值3.75亿美元的一揽子军事援助。他同时也在峰会期间为盟国向乌克兰提供F-16战机扫清了道路。

华盛顿方面也支持盟国为乌克兰飞行员提供驾驶F-16战机的联合培训计划。不过基辅方面暂时尚未得到获得F-16战机的公开具体承诺。

泽连斯基周日表示，在经过数月的游说之后，他坚信乌克兰将从西方国家获得F-16战机。

拜登对媒体表示，他在与泽连斯基的私人会晤中讨论了这个问题。他表示，如果乌克兰人取得进展，他们可能需要掌握比现有武器射程更远的武器。另外他还认为，在未来达成和平协议的情况下，这些战斗机也可以让乌克兰确保再次受到攻击时有信心抵御俄罗斯人。

更多阅读：莫斯科：向乌克兰提供F-16战机将给西方带来“巨大”风险

英国首相苏纳克也在峰会期间宣布，英国会在今年夏天帮助乌克兰培训F-16飞行员。但是英国和德国一样，拥有的可使用的F-16战机数量并不多。德国总理肖尔茨在广岛表示，他认为西方一些国家承诺培训乌克兰F-16飞行员主要是向俄罗斯发出政治信号，表明西方国家将长期支持乌克兰。

据《华盛顿邮报》报道，乌克兰国防部顾问萨克（Yuri Sak）周五表示：“我们估计，9月底10月初，我们可以看到第一批F-16战斗机在乌克兰领空飞行。”

（路透社、华盛顿邮报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Handout photo dated April 17, 2015 shows an F-16 Fighting Falcon, from the Arizona Air National Guard's 162nd Wing, dismounts after refueling from a KC-135 Stratotanker, from the 161st Air Refueling Wing, near Tucson, Arizona. Ukraine won a huge boost for its troops on Wednesday as Germany and the United States announced plans to provide heavy tanks for Kyiv, ending weeks of diplomatic deadlock on the issue. Ukraine will now push for Western fourth generation fighter jets such as the U.S. F-16 after securing supplies of main battle tanks, an adviser to Ukraine's defence minister said. U.S. Air Force photo by Staff Sgt. David Salanitri via ABACAPRESS.COM

莫斯科：向乌克兰提供F-16战机将给西方带来“巨大”风险 20.05.2023

拜登表示，美国将支持其盟友对乌克兰飞行员操作第四代战斗机进行培训，包括美国的F-16战机。同时，美国国家安全顾问沙利文否认华盛顿政策转变。莫斯科则表示，西方国家向乌克兰提供F-16战斗机将带来“巨大的风险”。

16.05.2023 Ukraine's President Volodymyr Zelensky addresses, via videolink, the opening ceremony of the 4th Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe, at the Harpa concert hall in Reykjavik, Iceland on May 16, 2023. Founded in 1949, the Council of Europe is the continent's oldest pan-European organization and has a critical role to play as the region's guardian of human rights, democracy, and the rule of law. (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP) (Photo by ALASTAIR GRANT/POOL/AFP via Getty Images)

英国防大臣：可预见未来不会向乌克兰提供战机 17.05.2023

据德新社报道，英国国防大臣华莱士与德国国防部长皮斯托里乌斯在柏林举行联合记者会，表明无论英国还是德国都不会在可预见的未来向乌克兰输送战斗机。

Ukraine's President Volodymyr Zelensky disembarks from a plane as he arrives at Orly airport, outside Paris, before attending a meeting with France's President and Germany's Chancellor on February 8, 2023, following his visit to the United Kingdom. - EU officials are hoping Zelensky will head to Brussels on February 9 to meet European leaders in a largely symbolic but nevertheless keenly anticipated visit after months of European support for Ukraine. (Photo by JULIEN DE ROSA / POOL / AFP) (Photo by JULIEN DE ROSA/POOL/AFP via Getty Images)

G7重頭戲：澤連斯基今見拜登 21.05.2023

七國集團（G7）峰會最後一天，美國總統拜登預計將會晤烏克蘭總統澤連斯基。澤連斯基親臨廣島峰會，引發一陣炫風。美方同意盟國提供烏克蘭F-16戰鬥機料成焦點之一。與此同時，中國與俄羅斯陸續對G7表達不滿。

广告

评论分析

市场规模大到一定程度 就可以放松知识产权保护吗？

客座评论：市场规模和产权保护

保护产权是市场经济的基石。一方面，中国政府在保护产权方面有诸多不如人意。另一方面，还是有大量外资期待进入中国市场。这是为何？经济学家沈凌尝试给出答案。