拜登：没有人会羡慕习近平

（德国之声中文网）在接受美国公共广播电视公司(PBS)专访时，拜登说，美国虽然正和中国展开竞争，但是并不寻求与中国发生冲突。当被问道"气球事件是否严重损害了美中关系"时，拜登非常明确地说"没有"。

但是随后，拜登又补充说，中国国家主席习近平现在面临"巨大麻烦"，其中包括"运转不怎么良好的经济"，而且由于需要保护对外贸易，中方"抗衡美国的能力也受到限制"。拜登还自问自答说："您觉得是否会有任何其他国家的领导人愿意和习近平交换位置？我不觉得会有。"

他在专访中还提到了中国在俄乌战争议题上的微妙立场，指出北京相对低调："大家之前都以为中国会全力支持俄罗斯，但实际上却没有。"拜登还回忆去年夏天与习近平联线通话时曾告诉后者"这不是在威胁，而是观察，看看俄罗斯的下场：600多家美国企业已经撤出了俄罗斯。你还一直对我说中国需要和欧美保持关系从而让后者继续投资中国，可是你要是像俄罗斯一样，又有谁来投资中国呢？"

拜登的这番涉及习近平个人的言论引发了中方的不满。中国外交部发言人毛宁在例行记者会上指控美方言论"极不负责任、有违外交基本礼仪"。不过中国外交部网站的记者会实录文字稿却并没有包括这段内容。

此前的2月7日，拜登在国会发表国情咨文演讲时也曾说，"今天美国处于数十年来最强大的位置，可以与中国或者世界上的任何国家展开竞争"，"现在局势已不再是'中国崛起、美国衰落'。"……"请告诉我，哪位国家领导人愿意和习近平交换位置？告诉我一个名字？" (Name me a world leader who'd change places with Xi Jinping. Name me one.)

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