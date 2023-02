拜登：没有人会羡慕习近平

(德国之声中文网)在接受美国公共广播电视公司(PBS)专访时,拜登说,美国虽然正和中国展开竞争,但是并不寻求与中国发生冲突。当被问道"气球事件是否严重损害了美中关系"时,拜登非常明确地说"没有"。

但是随后,拜登又补充说,中国国家主席习近平现在面临"巨大麻烦",其中包括"运转不怎么良好的经济",而且由于需要保护对外贸易,中方"抗衡美国的能力也受到限制"。拜登还自问自答说:"您觉得是否会有任何其他国家的领导人愿意和习近平交换位置?我不觉得会有。"

他在专访中还提到了中国在俄乌战争议题上的微妙立场,指出北京相对低调:"大家之前都以为中国会全力支持俄罗斯,但实际上却没有。"拜登还回忆去年夏天与习近平联线通话时曾告诉后者"这不是在威胁,而是观察,看看俄罗斯的下场:600多家美国企业已经撤出了俄罗斯。你还一直对我说中国需要和欧美保持关系从而让后者继续投资中国,可是你要是像俄罗斯一样,又有谁来投资中国呢?"

拜登的这番涉及习近平个人的言论引发了中方的不满。中国外交部发言人毛宁在例行记者会上指控美方言论"极不负责任、有违外交基本礼仪"。不过中国外交部网站的记者会实录文字稿却并没有包括这段内容。

此前的2月7日,拜登在国会发表国情咨文演讲时也曾说,"今天美国处于数十年来最强大的位置,可以与中国或者世界上的任何国家展开竞争","现在局势已不再是'中国崛起、美国衰落'。"……"请告诉我,哪位国家领导人愿意和习近平交换位置?告诉我一个名字?" (Name me a world leader who'd change places with Xi Jinping. Name me one.)

