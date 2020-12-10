拜登正式提名台裔律师戴琪为美国贸易代表

(德国之声中文网) 根据拜登过渡团队12月10日的新闻稿，拜登已正式提名双亲来自台湾的移民二代戴琪 (Katherine Tai)为美国贸易代表。

新闻稿中写道，「戴琪是一位尽职尽责、深受尊敬的公务员和资深国际贸易专家」，并说会借由她的经验「帮助美国走出由新冠肺炎引发的经济危机，实现当选总统支持美国工人贸易战略的愿景」。

内容也提到，如果提名获批准，「她将成为第一位担任这一职务的亚裔美国人和第一位有色人种女性」。

今年45岁的戴琪受到提名后，不但得到许多民主党议员的支持，也得到劳工与商界的支持。在拜登准备重建与盟友关系丶重振美国国内制造业以及惩罚中国的反竞争贸易之际，美国贸易代表的工作将会扮演非常关键的角色。

戴琪毕业於耶鲁大学与哈佛大学，她是位能说流利中文的台裔美国人。她曾在广州的一间大学教过两年英文。

此外，在2011年至2014年间，戴琪曾在美国贸易代表办公室负责中国贸易执法的相关工作。在出任该职位时，戴琪是主要负责在世界贸易组织对中国贸易违规案件提出诉讼的律师。

她在与特朗普政府谈判《美墨加协议》时，曾要求在协议中强化与劳工相关的条文。《华尔街日报》也分析，戴琪上任後的首要任务会是执行《美墨加协议》并决定该如何处理特朗普执政期间所施行的关税。她也会在拜登政府制定对华政策中扮演关键角色，其中包含何时或是是否取消特朗普对中国进口商品徵收的3700亿美元关税。

民主党俄亥俄州的参议员布朗 (Sherrod Brown) 向《华尔街日报》表示：「戴琪是出任美国贸易代表的最佳人选。她在去年《美墨加协议》的谈判过程中，发挥了关键作用，确保劳工权益受到改善。她是劳工的亲密盟友。她也会为拜登政府处理与中国相关的议题做好准备。此外，她也知道该如何与盟国合作，藉此促进美国的利益。」

拜登团队形塑新贸易政策

专门报导美国政治消息的网媒Politico率先报导戴琪可能出任美国贸易代表的消息，但是当时拜登团队的发言人拒绝对此消息做出回应。今年8月戴琪曾呼吁美国在对中贸易上，应该改变现任美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 任内主推的关税战。她认为美国需要采取更具攻击性的作法，因为在她眼中，关税的主要功能是防守。

《华尔街日报》写道，拜登已公开表示他会摆脱特朗普执政时期比较以美国为中心的作法，并重返多边贸易协议。不过他拒绝公开评论上任後是否会加入由15国一同签署的《东协区域全面经济夥伴关系架构》。

此外，目前外界也无法清楚了解他在世界贸易组织相关议题上的立场。拜登近期公开表示，他上任後不会立即取消特朗普执政时期对中国进口商品徵收的3700亿美元的关税，但他会仔细检视特朗普与中国签署的第一阶段贸易协议。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、华尔街日报)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。