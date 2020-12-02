拜登正式当选 特朗普坚不认输

(德国之声中文网) 美国选举人团在周一(12月14日)宣布，拜登确定突破270张选举人票的当选门槛，正式在美国总统选举中获胜。

通常选举人团投票只是一个形式流程，但由于特朗普始终拒绝承认败选，选举人团的投票结果显得格外重要。拜登是在拿下加州的55张选举人票之后总计拿下302张选举人票，跨过当选门槛。目前夏威夷的选举人团还未完成开票，预计在夏威夷投票完成后，拜登的得票数会提高到306张。特朗普仅拿下232张选举人票。

在选举人团确认拜登胜选之后，拜登在当地时间晚上8点多发表演说。他说:「在许久以前民主的火焰就在这个国家燃起，而我们知道，没有任何事物可以撲熄这个火焰，不论是疫情还是滥权。」他说:「在这场为了美国灵魂而扬起的战斗中，民主取得了胜利。」

在这之前，大部份专家都预期，选举人团投票结果会和11月3日的大选结果一致。但是特朗普直到周一(12月14日)都继续维持过往论调，不愿意承认败选，在推特上批评选举舞弊，甚至说宣布选举结果会是「严重而可以惩罚的罪行」。

周末，上千名特朗普支持者以及一些极右派组织份子在华府抗议，与另一立场的抗议者起口角。在乔治亚州拍摄的影片显示，一些武装的极端份子在州议会大厦外游行支持特朗普。民调显示，共和党选民中只有四分之一接受选举结果。

接下来美国国会将于1月6日举行会议，认证选举人团投票。当选总统拜登和当选副总统哈里斯（又译贺锦丽）将于2021年1月20日中午宣誓就职。

特朗普从11月3日起在各州提起的59个选举诉讼，都以失败告终。特朗普若还想扭转选举结果，只能尝试在1月6日说服美国国会不要认证选举人团的投票结果，但是这种做法几乎不可能成功。

司法部长巴尔辞职

12月14日，特朗普在推特上贴出巴尔的辞职信，说巴尔将会在圣诞节之前，也就是12月23日离职: 「如信中所说，巴尔将在圣诞节前夕离开，以便有时间与他的家人度过节日。」特朗普表示巴尔是在周一(12月14日)前往白宫提交辞呈。

司法部长巴尔(William Barr)一直是特朗普的坚实盟友之一。但就在特朗普反复宣称选举舞弊时，巴尔却在本月初告诉美联社，司法部没有找到足以改变选举结果的大规模舞弊的现象。特朗普也对于司法部并未在选前公开宣布调查拜登之子杭特(Hunter Biden)感到愤怒。外界猜测巴尔与特朗普唱反调会让他失去特朗普的信任而被开除。

但是巴尔的辞职信看起来还会特朗普怀有敬意，说他对于能够参与特朗普的「诸多成功与前所未有的成就」，感到「十分光荣」。他还写道: 「你的记录如此具有历史性，是因为你是在面对无止尽的、难以摧毁的逆境中达成它们。」

特朗普指派副司法部长罗森(Jeffrey Rosen)接任司法部长。但是因为拜登已经确认为下届总统人选，预期将在一月指派新任司法部长，罗森的任期注定十分短暂。

什么是选举人团？

选举人团是指来自所有50个州和哥伦比亚特区的538名选举人，与国会中的代表和参议员人数相同。他们通常在各自的州府开会，投票选举总统和副总统。

除緬因州和內布拉斯加州外，其他各州和華盛頓特區均採取贏家通吃的政策，即在本州得票最多的候選人獲得全部選票。每個州的選舉人團選票分配是由每十年一次的人口普查結果決定的。

缅因州和内布拉斯加州有两名选举人，负责选择全州得票最多的候选人，而每个国会选区则选择自己的选举人，支持该选区的选择。缅因州有三张选举人团票支持拜登，一张支持特朗普，而内布拉斯加州则有四名选举人支持特朗普，一张支持拜登。

张慈/邹宗翰 (美联社、法新社、德新社)

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