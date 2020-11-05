拜登正在走向胜利 欧安组织驳斥“选举舞弊”

（德国之声中文网）美国大选仍在点票，目前情况对民主党人拜登明显有利。在5个关键的摇摆州，拜登目前在亚利桑那州和内华达州处于领先地位，在佐治亚州和宾夕法尼亚州，拜登也缩小了与特朗普的差距。

截至美东时间下午3点，佐治亚州已统计了98%的选票，特朗普的领先优势缩小，仅领先拜登0.3%（将近1.3万张选票）。目前，该州还在接收邮寄选票。该州规定，贴了11月3日选举日邮戳的选票在11月6日前到达都有效。

在宾夕法尼亚州，特朗普的领先优势同样在蒸发。截至美东时间下午5点，该州已统计了93%的选票。目前，特朗普领先拜登1.4个百分点。宾夕法尼亚州州务卿布克瓦（Kathy Boockvar）周四早些时候告诉CNN，还剩50万张选票没有计算，她当时称"我们可以"在周四就知道谁在宾州取胜。不过该州最高法官晚些时候表示，周四可能完成"绝大多数"选票的统计。

拜登方面反复强调，每张投票都应该被统计，并呼吁大家"保持耐心"。这位民主党人发推特说，现在感觉很好。

拜登在美东时间下午4点的讲话中称，在所有选票得到统计后，他确信自己和搭档哈里斯（Kamala Harris，中文名"贺锦丽"）会胜出。他说，"民主有时是有点混乱，有时也需要一点耐心。我们很快就会知道结果的"。

据CNN报道，截至美东时间下午2点，拜登已经获得了超过7200万张选票，比特朗普目前的选票数多出370万余张。

不过，美国几乎所有州（内布拉斯加和缅因州除外）都是采用"赢家通吃"的原则，即某一州的胜者全取该州的选举人票，而美国选民是在为选举人团投票。因此，这时报道总票数多不意味着大选能胜出，而更多被看作一种民意体现。

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与此同时，现任总统特朗普声称选举中存在舞弊现象，要求重新计票。一时间关于"选票造假"、"选票欺诈"的传闻满天飞。不过，美国选战专家普遍称，选举诈骗相当罕见。

作为国际选举观察员的欧安组织（OSCE）方面表示，没有任何证据表明存在选举舞弊，特朗普的指责毫无根据，而且影响了人们对民主体制的信任。

欧安组织短期观察员代表团团长林格（Michael Georg Link）强调，确保每张选票都得到统计是所有政府部门的基本义务。"没有人、没有政治家、没有民选出来的官员可以限制民众的投票权"，他说。

这次，欧安组织派遣了来自39个国家的102名代表来到美国，将逗留至所有计票结束。

特朗普团队目前在多个联邦州提起诉讼，指控"选票欺诈"或者程序存在问题。在佐治亚州和密歇根州，法官周四驳回了特朗普团队的诉讼。在宾夕法尼亚州，特朗普团队赢得了一项诉讼，将允许党派人士和观察员从更近的距离看费城计票员处理邮寄选票。不过，这并不影响宾州正在进行的计票工作。

目前，特朗普赢得了佛罗里达州、得克萨斯、俄亥俄州、肯塔基州、堪萨斯州、路易斯安那州、印第安纳州、怀俄明州、西弗吉尼亚州、南卡罗来纳州、爱达荷州、阿拉巴马州、密西西比州、田纳西州、俄克拉荷马州、阿肯色州、犹他州、南达科他州、北达科他州、密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州和蒙大拿州。

拜登则拿下了密歇根州、威斯康星州、缅因州、夏威夷州、明尼苏达州、科罗拉多州、新墨西哥州、加利福尼亚州、新罕布什尔州、俄勒冈州、佛蒙特州、弗吉尼亚州、华盛顿州、罗德岛州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、马里兰州、伊利诺伊州、特拉华州、康涅狄格州以及华盛顿哥伦比亚特区。

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