 拜登期待“今秋与习近平会面” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2023

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时政风云

拜登期待“今秋与习近平会面”

美国总统拜登表示，预计会在今年11月的旧金山APEC峰会上与中国国家主席习近平会晤。这也将是去年11月巴厘岛G20峰会之后，中美两国元首的首次会面。尽管两国关系持续紧张，但是拜登依然对会晤充满信心。

拜登与习近平的上一次会面还要追溯到去年11月在印尼巴厘岛举行的G20峰会

拜登与习近平的上一次会面还要追溯到去年11月在印尼巴厘岛举行的G20峰会

（德国之声中文网）拜登是在8月19日于美国戴维营与日韩两国领导人会谈后对媒体披露该消息的。他说，"预计并期望能在今年秋天继续我们在巴厘岛的谈话，这是我的期待。"美国总统所指的是今年11月在旧金山举行的亚太经合组织(APEC)峰会，届时习近平也会参加。

法新社指出，两国领导人也有机会在九月初于印度新德里举行的G20峰会上见面。

拜登与习近平的上一次会面还要追溯到去年11月在印尼巴厘岛举行的G20峰会。当时，两位国家元首表示，愿意共同努力应对世界两大经济体之间的高度紧张态势。但是在此后的近一年时间里，北京屡屡被美方的言行所激怒。

就在今年6月，国务卿布林肯访华后不久，拜登在公开场合称习近平为"独裁者"。上星期，拜登还说，由于遇到了经济问题，中国现在就是一枚"定时炸弹"，因为"当坏人遇到麻烦时，就会做坏事"。此外，白宫还加大了对中国的经济制裁力度，不断限制先进芯片对华出口，还在近期限制美国资本投入中国敏感科技领域

包括布林肯在内的美国高官则一再表示，并非要全面遏制中国发展，而是用一系列非常具有针对性的措施来维护美国国家安全

包括布林肯在内的美国高官则一再表示，并非要全面遏制中国发展，而是用一系列非常具有针对性的措施来维护美国国家安全

北京方面谴责美国的一系列行动违反了自由贸易原则。但是包括布林肯在内的美国高官则一再表示，并非要全面遏制中国发展，而是用一系列非常具有针对性的措施来维护美国国家安全。拜登本人也在上星期表示，不寻求与中国发生争斗，而是寻求与北京建立"理性的关系"。

在奥巴马总统任职期间，作为副总统的拜登曾与时任中国国家副主席习近平有过多次互动。拜登在选战期间也公开谈论与习近平的私交，屡屡强调往昔共度的时光。他在称中国为"定时炸弹"的同一选战活动上还说"我和习近平在一起的时间比任何世界领导人都多"。

（法新社、德新社）

2022年10月: 拜习同框! 两人见面说了什么

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