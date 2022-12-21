拜登會見澤連斯基：烏克蘭不會孤立無援

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週三（12月22日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在華府會面。他表示，因為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）無意結束「這場殘酷的戰爭」，他發誓烏克蘭將「永遠不會孤立無援」。 戰爭爆發後首次外訪的澤倫斯基感謝美國領導人和普通美國人的支持，並承諾在試圖結束戰爭方面「不會妥協」。

在雙方會面後的在聯合記者會上，拜登表示，重要的是「美國人民和全世界都可以直接聽到您（澤連斯基）關於烏克蘭的奮鬥，以及在 2023 年繼續團結一致的必要性」。拜登說，烏克蘭在每一個回合都違背了俄羅斯的期望。

澤倫斯基在聯合記者會上表示，他清楚地了解未來幾個月烏克蘭將如何加強防禦能力，但說他目前無法提供更多細節。他還補充說，愛國者防禦導彈系統是建立有效防空屏障的重要一步。

而對於戰爭的局勢，澤倫斯基堅稱他對和平談判持開放態度，強調「公正的和平」意味著「不損害我國的主權、自由和領土完整」。

在澤倫斯基抵達前不久，美國宣布向烏克蘭運送有史以來最大規模的武器。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中說，美國將向烏克蘭提供18.5億美元的額外軍事援助，包括轉讓愛國者防空系統。

美國總統拜登在白宮歡迎烏克蘭總統澤連斯基的到訪

戰爭後首次出訪

拜登週三在白宮會見了澤連斯基，這是後者自今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來的首次出訪。澤倫斯基在抵達美國後表示，他來華盛頓是為了感謝美國在對俄戰爭中的幫助，還將就加強烏克蘭的防禦能力舉行會談。

拜登歡迎澤倫斯基來到白宮，稱烏克蘭人「繼續給世界留下深刻印象」。

在對記者發表的簡短講話中，拜登告訴澤倫斯基，「很榮幸能在你身邊」，並承諾會繼續向烏克蘭提供財政、軍事和人道主義援助。

「我們將繼續加強烏克蘭的自衛能力，特別是防空能力」，拜登告訴澤連斯基，他感謝美國領導人、國會和美國普通民眾對烏克蘭的支持。

在與拜登會面後，澤倫斯基預計還將在美國國會發表演講。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在邀請時說，「為烏克蘭而戰就是為民主本身而戰」，並說國會議員們期待著「聽到你們關於團結、堅韌和決心的鼓舞人心的信息」。

與此同時，俄羅斯則批評澤倫斯基訪問華盛頓，稱此行可能對基輔適得其反。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，交付更先進的武器系統「對烏克蘭來說不是好兆頭」。

烏克蘭總統澤連斯基赴美國國會演講

（綜合報導）

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