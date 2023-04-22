 拜登會晤菲總統 重申防衛承諾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2023

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时政风云

拜登會晤菲總統 重申防衛承諾

在菲律賓總統馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）於白宮會見拜登，雙方除重申共同防禦南海的重要性外，也進一步升級了美菲的軍事合作。

拜登1日在白宮會見菲律賓總統小馬科斯

拜登1日在白宮會見菲律賓總統小馬科斯

（德國之聲中文網）在4月下旬菲律賓海警隊與中國海警船險些相撞的衝突之後，菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）訪問美國，週一（5月1日）在白宮會晤美國總統拜登。

路透社報導，雙方重申了他們數十年的安全同盟關係。拜登表示，美國菲律賓的防禦承諾如「銅牆鐵壁」般堅定（ironclad），小馬科斯則強調美國作為菲國唯一條約盟友的重要性。

小馬科斯是10年來首位造訪白宮的菲律賓總統，兩人的會談是他為期4天訪美之旅的最重要事件。他此行更標誌著美菲關係的劇變——兩國都在尋求方法制衡中國在台海、南海的威脅。

報導指，拜登在白宮的橢圓形辦公室對小馬科斯說：「美國仍堅定地致力於保衛菲律賓，包括南中國海。」

小馬科斯則稱：「菲律賓當然希望我們在全球唯一的條約夥伴，能夠加強、重新定義我們之間的關係，以及它在我們此刻於南海、亞太和印太地區日益緊張的局勢中，所扮演的角色。」

根據美菲聯合聲明，這表示在太平洋地區—包括南海在內—對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的任何武裝襲擊，美國都將根據兩國於1951年簽訂的《共同防禦條約》，履行協防承諾。

美菲兩國領導人1日於白宮會晤，雙方重申了共同防禦的重要性

美菲兩國領導人1日於白宮會晤，雙方重申了共同防禦的重要性

路透社引述專家說法稱，華盛頓視菲律賓為對抗中國入侵台灣的關鍵盟友，並考慮在菲國部署火箭、導彈和火砲系統。聯合聲明亦稱，兩國領導人「確認維護台海和平與穩定的重要性，並認為這是全球安全與繁榮不可或缺的要素」。

美國官員表示，兩國領導人將研擬新的指導方針，以加強軍事及經濟合作。此官員說，新的指導方針側重於陸海空、太空和網絡空間的軍事合作，美國政府還將提供菲律賓三架C-130運輸機，並向菲律賓派遣更多巡邏艦。

聯合聲明指出，兩國的聯盟期待與日本、澳大利亞建立三方合作；拜登亦將派遣總統貿易和投資代表團前往菲律賓，以加強對綠色能源轉型、關鍵礦產部門和糧食安全的投資。

雙方還將在馬尼拉共同主辦2024年印太商業論壇，此論壇不僅是美國在該地區的重要商業活動，更將進一步確立菲律賓作為區域供應鏈樞紐的重要地位。

儘管菲律賓近日與美國軍事合作頻仍小馬科斯仍試圖尋求與中美雙方都建立友好關係。他告訴記者，中國已同意與菲國討論南海的捕魚權，並且他不會允許菲律賓成為軍事行動的「中轉站」。

中國外長秦剛4月22日於馬尼拉會見菲律賓總統小馬科斯

中國外長秦剛4月22日於馬尼拉會見菲律賓總統小馬科斯

美國協助海上補給

據《日經亞洲》報導，美國太平洋艦隊司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）表示，美國將進一步協助菲律賓的海上補給行動。

帕帕羅週五（4月28日）接受《日經亞洲》訪問時稱，馬尼拉為在南海擱淺的菲國海軍艦艇「馬德雷山號登陸艦」（BRP Sierra Madre）補給時，經常遭到北京的非法干擾，美國因此準備在菲律賓進行補給時提供援助，並遏制北京的海上挑釁。

「馬德雷山號登陸艦」原是美國於二戰時建造的艦艇，越戰後移交菲律賓海軍。菲國為彰顯其在南海的主權，故意讓此艦擱淺在南沙群島的仁愛礁，並派駐海軍陸戰隊駐守，此處因而成為中菲南沙群島主權爭議的前哨站。

帕帕羅稱，美方支持菲律賓在其專屬經濟區的主權，雖然菲律賓迄今尚未請求美國海軍或海警隊船隻提供支援，但美國「我們隨時準備」在衝突爆發時介入、提供協助。

儘管帕帕羅不願提供細節，但他表示，美國已向菲方提供情報，以協助馬德雷山號登陸艦的補給工作。《日經亞洲》指出，這可能涉及以偵察機或衛星偵獲的中國船隻的位置。

這位海軍上將還表達了對與日本和澳大利亞合作，達成多邊框架以維護南海的安全的興趣：「我們一起行動時，船艦巡邏的威懾力會倍增許多，因為這表明了我們聯盟的團結。」

（綜合報導）

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