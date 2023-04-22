拜登會晤菲總統 重申防衛承諾

（德國之聲中文網）在4月下旬菲律賓海警隊與中國海警船險些相撞的衝突之後，菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）訪問美國，週一（5月1日）在白宮會晤美國總統拜登。

路透社報導，雙方重申了他們數十年的安全同盟關係。拜登表示，美國菲律賓的防禦承諾如「銅牆鐵壁」般堅定（ironclad），小馬科斯則強調美國作為菲國唯一條約盟友的重要性。

小馬科斯是10年來首位造訪白宮的菲律賓總統，兩人的會談是他為期4天訪美之旅的最重要事件。他此行更標誌著美菲關係的劇變——兩國都在尋求方法制衡中國在台海、南海的威脅。

報導指，拜登在白宮的橢圓形辦公室對小馬科斯說：「美國仍堅定地致力於保衛菲律賓，包括南中國海。」

小馬科斯則稱：「菲律賓當然希望我們在全球唯一的條約夥伴，能夠加強、重新定義我們之間的關係，以及它在我們此刻於南海、亞太和印太地區日益緊張的局勢中，所扮演的角色。」

根據美菲聯合聲明，這表示在太平洋地區—包括南海在內—對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的任何武裝襲擊，美國都將根據兩國於1951年簽訂的《共同防禦條約》，履行協防承諾。

路透社引述專家說法稱，華盛頓視菲律賓為對抗中國入侵台灣的關鍵盟友，並考慮在菲國部署火箭、導彈和火砲系統。聯合聲明亦稱，兩國領導人「確認維護台海和平與穩定的重要性，並認為這是全球安全與繁榮不可或缺的要素」。

美國官員表示，兩國領導人將研擬新的指導方針，以加強軍事及經濟合作。此官員說，新的指導方針側重於陸海空、太空和網絡空間的軍事合作，美國政府還將提供菲律賓三架C-130運輸機，並向菲律賓派遣更多巡邏艦。

聯合聲明指出，兩國的聯盟期待與日本、澳大利亞建立三方合作；拜登亦將派遣總統貿易和投資代表團前往菲律賓，以加強對綠色能源轉型、關鍵礦產部門和糧食安全的投資。

雙方還將在馬尼拉共同主辦2024年印太商業論壇，此論壇不僅是美國在該地區的重要商業活動，更將進一步確立菲律賓作為區域供應鏈樞紐的重要地位。

儘管菲律賓近日與美國軍事合作頻仍，小馬科斯仍試圖尋求與中美雙方都建立友好關係。他告訴記者，中國已同意與菲國討論南海的捕魚權，並且他不會允許菲律賓成為軍事行動的「中轉站」。

中國外長秦剛4月22日於馬尼拉會見菲律賓總統小馬科斯

美國協助海上補給

據《日經亞洲》報導，美國太平洋艦隊司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）表示，美國將進一步協助菲律賓的海上補給行動。

帕帕羅週五（4月28日）接受《日經亞洲》訪問時稱，馬尼拉為在南海擱淺的菲國海軍艦艇「馬德雷山號登陸艦」（BRP Sierra Madre）補給時，經常遭到北京的非法干擾，美國因此準備在菲律賓進行補給時提供援助，並遏制北京的海上挑釁。

「馬德雷山號登陸艦」原是美國於二戰時建造的艦艇，越戰後移交菲律賓海軍。菲國為彰顯其在南海的主權，故意讓此艦擱淺在南沙群島的仁愛礁，並派駐海軍陸戰隊駐守，此處因而成為中菲南沙群島主權爭議的前哨站。

帕帕羅稱，美方支持菲律賓在其專屬經濟區的主權，雖然菲律賓迄今尚未請求美國海軍或海警隊船隻提供支援，但美國「我們隨時準備」在衝突爆發時介入、提供協助。

儘管帕帕羅不願提供細節，但他表示，美國已向菲方提供情報，以協助馬德雷山號登陸艦的補給工作。《日經亞洲》指出，這可能涉及以偵察機或衛星偵獲的中國船隻的位置。

這位海軍上將還表達了對與日本和澳大利亞合作，達成多邊框架以維護南海的安全的興趣：「我們一起行動時，船艦巡邏的威懾力會倍增許多，因為這表明了我們聯盟的團結。」

（綜合報導）

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