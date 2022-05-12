 拜登會晤東盟領導人 承諾投資但吸引力不敵中國？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2022

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时政风云

拜登會晤東盟領導人 承諾投資但吸引力不敵中國？

美國總統拜登12日接待了來自東盟9國的領導人，並承諾投入1.5億美元的資金協助東盟多方面發展。雖然東盟多國也對中國的影響表示擔憂，但美國有限的經濟激勵措施讓他們對於是否向美國靠攏抱持觀望態度。

USA Asean-Gipfel in Washington

美國總統拜登與東南亞多國領袖週四與週五在華府會面。

（德國之聲中文網）美國總統拜登週四（5月12日）在與東南亞國家領導人的聚會上致詞，承諾為他們的基礎設施、安全、流行病防備和其他旨在對抗中國影響力的努力投入1.5億美元的資金。這個為期兩天的峰會12日以一場在白宮的晚宴揭開序幕。拜登在晚宴前與文萊、印度尼西亞、柬埔寨、新加坡、泰國、老撾、越南、馬來西亞和菲律賓的代表在白宮南草坪上合影。

雖然俄烏戰爭是峰會日程的其中一個項目，但拜登政府希望透過投資承諾向東南亞國家表明，華盛頓仍然關注印太地區和中國帶來的長期挑戰，因為美國把中國視為主要競爭對手。

僅在去年11月，中國就承諾在三年內向東盟國家提供15億美元的發展援助，以打擊新冠疫情和促進經濟復甦。一位匿名的美國高級官員告訴路透社：「我們需要加強我們在東南亞的活動。我們不是要求各國在美國和中國之間做出選擇。不過，我們要清楚地表明，美國尋求更強大的關係。」

一位美國官員說，美國新的財政承諾包括4000萬美元的基礎設施投資，旨在幫助該地區的電力供應脫碳，6000萬美元的海上安全投資，以及約1500萬美元的衛生資金，以幫助檢測新冠病例和其他呼吸道大流行病。額外資金將幫助這些國家制定數位經濟和人工智能法律。

美國海岸警衛隊還將向該地區部署一艘船，幫助當地船隊應對華盛頓和該地區國家所稱的中國非法捕魚。路透社指出，比起中國跟東南亞國家深厚的關系和影響力，這些承諾還是顯得有些不足。

法新社指出，拜登正在制定更多的倡議，包括「重建更美好世界」基礎設施投資和印太經濟框架（IPEF）。但兩者目前都沒有最終定案。

USA Asean-Gipfel in Washington

拜登在晚宴前與文萊、印度尼西亞、柬埔寨、新加坡、泰國、老撾、越南、馬來西亞和菲律賓的代表在白宮南草坪上合影。

這次峰會標誌著東盟領導人首次團聚在白宮，也是他們自2016年以來第一次參與由美國總統主持的會議。

預計8位東盟領導人將參加會談。緬甸領導人因去年的政變而被排除在外，菲律賓在選舉後處於過渡期，由其外交事務秘書代表出席了白宮會議。拜登在11日已與該國新任總統小馬科斯進行了交談。東盟領導人12日還訪問了國會山，與國會領導人共進午餐。

對中國的關切

多數東南亞國家與美國一樣對中國有許多擔憂。中國對南中國海大片地區的主權聲張使其與越南和菲律賓呈現對立局面，而文萊和馬來西亞也對南海部分地區提出了主權聲張。

然而，自美國前總統特朗普於2017年退出一項區域貿易協定以來，東南亞各國也因美國遲遲沒有詳細制定經濟往來計劃而備感沮喪。馬來西亞總理亞科布（Ismail Sabri Yaakob）12日表示：美國應該與東盟採取更積極的貿易和投資議程，這將使美國在經濟和戰略上受益。」

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美国-东盟特别峰会于5月12日至13日在华盛顿举办。美联社指出，拜登政府想以此证明，在处理俄罗斯入侵乌克兰难题的同时，美国也没有忽略亚太地区。不过东盟国家可能更担心会陷入被迫选边的困局。

美總統拜登在與新加坡總理李顯龍會面時將美國描述為「一個自豪的印太國家」，說希望確保該地區保持「自由和開放」，劍指白宮認為中國所試圖主導的國際貿易路線。

美国国务卿布林肯上任以来首次出访东南亚国家。东南亚已成为美国和中国这两个世界最大经济体之间的战略战场。去年东盟成为中国最大贸易伙伴，而中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。

日前，日本駐美大使透露，印太經濟框架將在拜登下週訪問日本和韓國時啟動。但有鑒於拜登對美國就業問題的關注，它目前並沒有提供亞洲國家渴望的擴大市場准入。

分析人士認為，即使東盟國家與美國一樣對中國感到擔憂，但考慮到它們與北京的經濟關系和美國有限的經濟激勵措施，它們對於是否更堅定地向美國靠攏仍持謹慎態度。

柬埔寨首相洪森的顧問高金華告訴路透社，該國不會在華盛頓和北京之間 「選邊站」，儘管美國在該國的投資正在增長。11日，洪森在任期內首次訪問白宮之前，成為了一名扔鞋抗議者的目標。這位柬埔寨領導人因壓制異議人士而受到批評。

（路透社、法新社）

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