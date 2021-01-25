拜登普京首次通话 同意延长军控条约

(德国之声中文网) 美国总统拜登26日晚间与俄罗斯总统普京通电话，这是拜登1月20日就职后，双方首度通话。两人在通话中同意将美俄核武条约延长五年。

美俄两国在2010年签订《新削减戰略武器条约》(New START)，为全球军备控制立下里程碑。该条约为华府与俄罗斯的核弹头数量设定各自1550枚的上限，也限制了地面或潜舰式的飞弹数量，以及搭载这些武器的轰炸机数量。

《新削减戰略武器条约》预计在下周到期。在拜登与俄罗斯总统普京于周二傍晚通过电话之后，克里姆林宫发出声明，表示两位领导人对于延长核武条约的谈话「表达满意」。声明也称，在接下来的日子里，双方将会确保这项共同约束核弹头数量的重要国际法律机制得以运作。

拜登在2011年就已经以副总统身份认识当时还是总理的普京

普京26日已经将延长条约的议案提交到俄罗斯议会下院。下议院最快在27日早上就会开始考虑该议案。

白宫则在声明中表示，拜登和普京都同意在2月5日之前，让旗下团队努力工作，来顺利延长合约。

美俄之间的《新削减戰略武器条约》是这两个冷战主角之间最后一项裁减军备的合约。该条约是由美国前总统奥巴马与前任俄罗斯总统梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)签订，被认为是奥巴马「重置」对俄关系的重要举措。

美俄是否延长条约的谈判在特朗普执政其间陷入停滞，因为特朗普的团队要求中国应该加入谈判，但北京始终拒绝这项提议。

此外，特朗普在任期内退出多个国际条约－退出伊朗核协议，撤出《开放天空条约》，也退出美国与俄罗斯军备控制有关的主要协议《中程导弹条约》(INF)。与美国前总统雷根签订「中导条约」的前苏联领导人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)呼吁美俄双方延长《新削减戰略武器条约》，共同努力减少核武库存。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

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