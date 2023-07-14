 拜登：普京“已经输掉了”乌克兰战争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2023

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时政风云

拜登：普京“已经输掉了”乌克兰战争

在访问北约最新成员国芬兰期间，美国总统拜登称赞芬兰对于北约非常重要。他还表示，俄罗斯总统普京“已经输掉了”乌克兰战争，并称“我认为北约从未像现在这样强大”。

在赫尔辛基，拜登说：“美国致力于保护芬兰，致力于保护北约，这些承诺坚如磐石。”

在赫尔辛基，拜登说：“美国致力于保护芬兰，致力于保护北约，这些承诺坚如磐石。”

（德国之声中文网）美国总统拜登周四（7月13）访问了北约最新成员国芬兰。与芬兰总统尼尼斯托共同发表讲话时，拜登表示，俄罗斯总统普京“已经输掉了”乌克兰战争，莫斯科资源短缺且陷入经济困境。

“普京已经输掉了这场战争。”拜登在赫尔辛基举行的新闻发布会上说，“他没有任何可能赢得乌克兰战争。”

拜登补充说，乌克兰“将加入北约”，普京最终将意识到继续战争不符合俄罗斯的利益，但也称，“没有国家能够在战争还在进行过程中加入北约。”

此前一天在立陶宛，这位美国总统也对乌克兰总统泽连斯基表示，他期待着有朝一日能欢迎乌克兰加入北约。这期间还出现了一个小插曲——当记者问乌总统泽连斯基希望乌克兰在战后多久加入北约时，拜登以幽默的口吻抢答说：“1小时20分钟。你们提出了非常有见地的问题。”

从维尔纽斯到赫尔辛基

在赫尔辛基，拜登誓言保护包括芬兰在内的北约每一寸领土。他说：“美国致力于保护芬兰，致力于保护北约，这些承诺坚如磐石。”

拜登还表示，他正认真考虑为《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）进行囚犯交换，这名记者已在俄罗斯被拘留了100多天。“这个过程正在进行中。”他说。

拜登出席立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会后直接前往芬兰。在赫尔辛基，他还与其他北欧国家——丹麦、挪威、瑞典和冰岛——的政府首脑举行了小型峰会。主要议题是北欧国家与美国在安全、气候政策和技术领域更密切的合作。

一位白宫官员表示，在土耳其总统埃尔多安本周放弃了对瑞典加入北约的反对之后，拜登在会议期间也欢迎瑞典加入北约。

2018年7月，美国前特朗普在赫尔辛基与俄罗斯总统普京举行了充满妥协的会谈。拜登的访时间差不多正好是此争议事件的五周年。

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拜登：芬兰是北约“令人惊叹的资产”

芬兰自4月初起成为北约正式成员国。芬兰加入北约的决定打破了其70年来的军事不结盟局面，并使北约与俄罗斯的边界长度增加了一倍。芬兰与俄罗斯接壤的边境线长约1340公里。

“我认为北约从未像现在这样强大”，拜登在与芬兰总统的会晤开始时说道。他补充道：“我们一起捍卫共同的民主价值观。”他称赞芬兰是北约“令人惊叹的资产”。

尼尼斯托表示，芬兰加入北约预示着“我们安全的新时代”，并赞扬拜登在维尔纽斯峰会上“创造了团结”。该峰会的重点是团结起来支持乌克兰。

拜登在赫尔辛基也会见北欧国家领导人，呼吁密切合作应对气候危机

拜登在赫尔辛基也会见北欧国家领导人，呼吁密切合作应对气候危机

共同应对气候变化

拜登在会见芬兰、瑞典、丹麦、挪威和冰岛等北欧国家领导人时呼吁密切合作应对气候危机。

拜登坚定地表示：“这是人类面临的唯一生存威胁，我们没有太多时间，但我有信心——如果我们继续共同努力，我们就能应对它。”拜登补充说，北欧国家长期以来在这方面发挥着主导作用。

冰岛总理雅各布斯多蒂尔强调，美国在应对气候和生物多样性危机方面发挥着至关重要的作用。丹麦首相弗雷德里克森也赞赏拜登让美国重新投入应对气候变化的斗争中。弗雷德里克森说：“你入主白宫后，我们就有了机会共同应对气候变化。”

（美联社、德新社、路透社）

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