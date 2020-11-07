拜登时代来临 中国官媒表示乐观

(德国之声中文网) 中国官媒周一(11月9日)在社论中针对拜登赢得美国总统大选表示乐观，称两国关系可以恢复到更有预见性的状态，并且可以从贸易开始。

《环球时报》承认，美国不太可能在新疆和香港等问题上放松对中国的压力，甚至会「变本加厉」，但同时表示，北京应该努力与拜登团队进行「尽可能充分的沟通」。

该报称，特朗普政府刻意制造中美关系紧张，尤其是在采取向中国施压的竞选策略后，导致美中政策出现 「泡沫因素」。

报导中说：「我们认为挤掉这些泡沫是有可为的......两国关系的缓和与可控符合两国人民和国际社会的共同利益。」

《中国日报》在社论中也说，美国对华的强硬政策不会突然逆转，但改善与中国的关系显然可以从贸易开始，「重启贸易谈判对于恢复中美关系中的一些理解和信任至关重要」。

报导中提到，贸易「是连接双方的最后一条线」。而且值得注意的是，「无论是北京还是华盛顿，都没有冒然取消他们谈判达成的来之不易的第一阶段协议」。

《环球时报》最后说道:「中国应对美国战略挑战最根本的方法是要不断壮大自我。我们要成为美国压不垮、搞不乱的强大存在，让对华开展合作成为美国实现自己国家利益的最佳途径。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社、环球时报、中国日报)

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