拜登时代中美关系“重启”是否有望？

（德国之声中文网）美国大选结束已经月余，距离白宫的权力交接也仅有几十天的时间。在特朗普任期内，美中关系已经降至多年来的最低点。如今面临拜登即将入主白宫，北京寄希望于两国关系的“重启”。

中国外长王毅本周在北京同美中贸易全国委员会董事会代表团举行视频交流时就释放了这样的信号。他提到了中国国家主席习近平此前向拜登发送的胜选贺电，电文中“聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展”的表态，就是中方对下阶段中美关系的主张和期许。王毅表示，希望双方能够共同努力，争取使下一阶段的中美关系“重启对话、重回正轨、重建互信”。

在政权交接临近之际，特朗普政府似乎致力于采取各种措施，让美中关系进一步恶化，从而加大拜登接手之后处理对华关系的难度。就在王毅表达过“重启”的意愿同一天，美国财政部就宣布了针对14名中国人大常委会副委员长的制裁措施。北京对此举表示抗议。

拜登在外交领域的得力助手：布林肯

鉴于在特朗普任期的最后一个月里改善中美关系已经希望渺茫，很多人将视线转向拜登选定的国务卿身上。安东尼·布林肯（Antony Blinken）一直是拜登的忠实伙伴。布林肯曾担任过拜登的安全顾问，后来担任过奥巴马的副国家安全顾问，2015年1月成为美国国务院的二号人物——副国务卿。

一方面具有丰富的外交经验，另一方面又与拜登私交甚好，因此舆论普遍认为，布林肯会对拜登上任之后的外交决策起到重要作用。从他在被提名为国务卿人选之后的一些公开表态中，能够看出他在国际政治领域的一些主张。

布林肯在大选之前以拜登竞选团队外交政策资深顾问的身份接受CNN电视连线采访时,批评特朗普在处理对华关系中犯下严重错误。他承认美国与中国是处在竞争关系，但是经历了特朗普任期的美国，在这一竞争关系中所处的地位受到削弱。“特朗普总统帮助中国实现了多个关键战略目标，包括削弱我们与盟友之间的关系；制造国际政治真空，让中国趁虚而入；放弃我们的价值观，给北京在新疆和香港的侵犯人权行为亮起绿灯等。”

布林肯表示，中国的确对美国构成现实的挑战。但是如何应对挑战，“在于我们自身经济的竞争实力，在于我们自己的民主和政治体系，也在于我们的盟友和伙伴关系”。他强调，竞争本身并不是件坏事，但是美国应该成为这场较量的赢家，而不是失败者。

保持对华强硬，但是改变策略？

有分析人士预测，拜登上台之后，美国可能会“重返”国际组织和全球治理机制。布林肯认为，美国凭借在这些国际组织中的存在，发挥自身效力；而退出则意味着放弃影响力。他批评特朗普在疫情关头不是与世卫组织合作，致力于改革该组织，反而还退出，把领导权让给了中国，这是一个严重的失误。

中国现代国际关系研究院美国所助理研究员孙成昊上月末接受中国媒体“澎湃新闻”采访时曾经分析认为，布林肯在对华政策上也主张采取强硬立场，但是比现任国务卿蓬佩奥“更为理性”。

此外他还分析，布林肯等拜登团队人员更重视以多边主义手段推进与盟友关系。如果华盛顿新政府致力于加强与盟友的关系，也会对中国形成比较大的战略压力。在地缘战略层面，如果拜登政府致力于加强美国在亚太地区的外交、军事和经贸存在，充分发挥日韩澳印这些地区盟友的作用，这些也都会是针对中国的举动。

在选前接受CNN采访时，布林肯也谈到了南中国海、新疆等问题。他列举了奥巴马任期内美国针对中国设立“防空识别区”所采取的应对措施，批评了特朗普“在与习近平会谈时为关押维吾尔人的集中营亮起绿灯”。至于美国究竟应该如何应对中国在南中国海越来越咄咄逼人的姿态，以及发生在新疆的侵犯人权行为，他并未提出具体的措施建议。

香港《信报》评论中美关系的未来走向时认为，拜登将会以“单手被绑”的尴尬处境展开对华政策。因为特朗普政府利用权力交接前的最后时刻将中美关系闹得更僵，等于“在拜登的执政路上布满地雷，只要他及其民主党团队向中国伸出橄榄枝示好，在野共和党马上有藉口攻击这位新总统对北京卑躬屈膝，出卖美国利益，并借势为两年后的国会中期选举捞取政治筹码。”

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