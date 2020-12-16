拜登新政府：原住民女性入阁

（德国之声中文网）民主党人德布·哈兰德（Deb Haaland）将在美国当选总统乔·拜登（Joe Biden I）政府中出任内政部长，从而成为美国历史上第一位来自美国本土原住民的部长。拜登的网站已经证实，这位现年60岁的国会女议员已被选入其内阁。《华盛顿邮报》称拜登的这一历史性决定"是美国政府与美国原住民关系的转折点"。

哈兰德来自美国南部的新墨西哥州，属于拉古纳的普韦布洛部落。2018年，她和她的党内同事莎赖斯·戴维茨（Sharice Davids）成为首批入选美国众议院的原住民女性。在这期间哈兰德全力以赴地致力于改善原住民的生活等问题。

在美国，内政部的主要负责联邦各州的行政管理工作。例如，对自然保护区的指定划分或者原材料的开采审批都是内政部的决策范畴。大约190万原住民的相关事务也在内政部的管辖之内。而在欧洲属于内政部负责的内部安全领域，在美国却是属于国土安全部的管辖范畴 。

哈兰德对《纽约时报》的记者说："能为推进拜登和（未来的副总统卡马拉·）哈里斯的气候议程，修复被特朗普政府破坏的政府与与各部落之间的关系，并成为美国历史上的第一位原住民部长，这让我感到很荣幸。" 和对所有内阁成员的提名一样，对两位原住民的提名也尚未得到美国参议院的批准。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国务卿安东尼·布林肯 安东尼·布林肯（Antony Blinken）一直是拜登的忠实伙伴。布林肯曾担任过拜登的安全顾问，后来担任过奥巴马的副国家安全顾问，2015年1月成为美国国务院的二号人物——副国务卿。他被认为是多边主义的支持者，并且是促成伊核国际协议的推手之一。

拜登公布外交和国家安全团队名单 气候特使约翰·克里 约翰·克里（John Kerry）在马萨诸塞州担任了20年的参议员。2004年，他在总统大选中输给了小布什（George W. Bush）。从2013年至2017年，他在奥巴马的第二任期担任国务卿，并于2015年代表美国签署了《巴黎协定》，特朗普总统于2018年退出了该协定。现在克里的工作应该是重新扭转这种状况。

拜登公布外交和国家安全团队名单 美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德 琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）一直在美国国务院工作。在她漫长的职业生涯中，这位现年68岁的非洲裔美国人曾经在奥巴马政府内担任主管非洲事务的国务秘书。现在，她将成为美国驻联合国的代表。拜登希望将这一职位提升到内阁级别，这在民主党内是常见的做法。这样的话，托马斯-格林菲尔德就将直接处于拜登的领导之下。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯 亚历山德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在奥巴马政府中主管移民局事务。在他的领导下，美国移民局实施了旨在暂缓驱逐遣返未成年非法入境者的Dreamer计划，为他们提供了获得工作签证的机会。现在他将主管国土安全部。马约卡斯出生在古巴，将成为担任此职务的首位拉丁裔人士。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家安全顾问杰克·沙利文 在奥巴马担任总统、拜登担任副总统时期，杰克·沙利文（Jake Sullivan）就已经在担任国家安全顾问。在奥巴马的总统第一任期内，沙利文曾担任国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的副手。2016年希拉里·克林顿竞选总统时，沙利文担任她的外交政策顾问。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯 埃夫丽尔·海恩斯（Avril Haines）从2013年至2015年担任中情局副局长。当安东尼·布林肯2015年调任国务院时，她担任总统国家安全事务副助理。海恩斯将成为第一位担任美国国家情报总监的女性。除了中情局外，国家安全局、联邦调查、海岸警卫队和其他19个单位都隶属于国家情报总监管辖。 作者: Davis Van Opdorp



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