 拜登：新冠大流行已结束 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2022

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拜登：新冠大流行已结束

美国总统拜登表示，大流行已结束，但 COVID-19这一病毒病仍还是问题。美国联邦政府不久前刚请求国会批准增拨数十亿防疫资金。

美国总统拜登

美国总统拜登

（德国之声中文网）美国总统拜登在美国哥伦比亚广播公司周日（9月18日）播出的"60分钟 "专访节目中明确表示，大流行已告终结，不过，COVID-19冠状病毒本身仍是问题。现年79岁的这位民主党籍总统说："我们仍有大量工作要做，但大流行已经结束。"

"这里没人戴口罩了"  

采访录制当天（9月15日），拜登在密歇根州参观了底特律汽车展。拜登表示："正如您所看到的，这里没人戴口罩了。大家似乎都显得很健康。所以，我相信，情况改变了，我想，这是一个很有说服力的例子"。 

拜登此言可能会在他自己的行政当局内引起一些骚动。几周前，政府方面刚请求国会同意增拨数十亿美元，用于抗疫，以确保国家拥有实施测试和疫苗接种的能力，应对秋季可能出现的新一波染疫潮。

美国辉瑞制药公司新冠疫苗生产线

美国辉瑞制药公司新冠疫苗生产线

 

  

不过，一段时间来，美国国内已大部取消防疫限制，公民旅行也已恢复到新冠大流行爆发前水平。 

今年7月，拜登曾检测呈阳，接受了新冠口服药物Paxlovid的治疗。8月下旬，他妻子吉尔染疫，也使用了该药物治疗。 

美国日均400人死于新冠  

根据美国联邦疾控中心（CDC）提供的数据，该国目前每天仍有近400人死于新冠。当局最近批准了两款能应对奥密克戎变体的二价mRNA疫苗，分别由BioNTech/辉瑞和莫德纳公司提供。 

（法新社，德新社）

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