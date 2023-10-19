 拜登斡旋：以色列、埃及同意人道救援進入加薩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2023

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拜登斡旋：以色列、埃及同意人道救援進入加薩

美國總統拜登週三（10月18日）出訪以色列與以國總理納坦雅胡會晤，行程僅短短8小時，斡旋遭遇挫敗也有成果。但有學者認為，以哈衝突至今造成大量平民傷亡，雙方的行為恐怕都涉及「戰爭罪」。

拜登與以色列總理納坦雅胡會晤

拜登與以色列總理納坦雅胡會晤

（德國之聲中文網）以色列及巴勒斯坦伊斯蘭極端組織「哈馬斯」之間的武裝衝突，近日因加薩醫院遭空襲一事，引發國際輿論一致譴責，多國出現大規模示威遊行，讓拜登訪以行程蒙上陰影

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）預告，拜登返回美國後將在美東時間19日晚上8點於橢圓形辦公室（Oval Office）發表演說。

以色列、埃及同意放行人道救援入加薩

拜登18日抵達特拉維夫與以色列總理納坦雅胡會談期間，納坦雅胡辦公室發聲明表示，將允許有限的人道主義援助透過埃及的拉法（Rafah）過境點進入加薩，並稱做出這項決定是「應拜登的要求」。

黎巴嫩出現聲援巴勒斯坦的大規模示威

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拜登在返回美國的班機上和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話，也對外宣布塞西同意開放拉法過境點，允許大約20輛載有人道援助的貨車進入加薩。

自以軍圍困加薩地帶以來，聯合國多次警告當地因各項物資短缺出現人道危機。不過以方仍以民用援助物資最終可能讓哈馬斯得利為由進行阻擋。

如今以色列同意「不會阻擋食物、水及藥品」輸送，但目前尚未透露會從何時開始開放，也沒有提及可送進加薩的物資是否包含燃料。

拜登籲以色列「克制」

拜登在與納坦雅胡會談時，表態相信加薩醫院空襲一事並非以軍所為，但也喊話以色列「克制」。拜登表示：「你是猶太國家，也是民主國家......就像美國一樣，你不是照著恐怖份子的規則走。你是按照法治」。拜登指出，大多數巴勒斯坦人並非哈馬斯，如今也正在遭受巨大的苦難。

加薩一家醫院17日遭遇「來源不明」空襲，造成近500人罹難，引來國際社會一致譴責。以色列軍方表示，經過情報、作戰數據和空拍鏡頭判斷，認為該起空襲是由巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）造成。

美國國家安全委員會也稱，當前評估認為「以色列對加薩醫院的爆炸不負有責任」。

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英國國王學院國防研究部的軍事專家米戎（Marina Miron）則向DW表示，「除非我們掌握更多證據，包含對發射場的檢查，否則無法判斷是誰幹的。」

「貝靈貓」調查新聞小組（Bellingcat Investigative Journalism Group）研究及培訓主任​​菲奧雷拉（Giancarlo Fiorella）也對當前的調查結論持懷疑態度，直言目前還沒找到任何確鑿證據可以指向是任一方攻擊。

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專家：以哈都違反「國際法」

自10月7日哈馬斯無預警從陸空攻擊以色列至今，雙邊共累積超過萬人傷亡，且受害者大多為平民。

國際法專家向DW表示，不論是哈馬斯針對平民的攻擊，還是以軍圍困加薩的行動都違反國際法，甚至有可能構成「戰爭罪」。

阿姆斯特丹大學國際刑法教授瓦西里耶夫（Sergey Vasiliev）指出：「交戰各方有義務減少對平民的傷害」，「儘管以色列可以保護其平民，但也永遠應該根據戰爭法進行。」

弗萊徹法律與外交關係學院（The Fletcher School at Tufts University）國際法副教授丹南鮑姆（Tom Dannenbaum）也說，以哈雙方「明顯違反國際法」。以色列圍困加薩讓平民挨餓，本身就屬於戰爭罪的一種。另外，哈馬斯的襲擊也涉及謀殺、酷刑、侵犯個人尊嚴、劫持人質的戰爭罪行。

美國否決聯合國安理會以哈決議

以色列公布將開放人道援助物資進入加薩之際，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在18日的安理會表決上，否決了一項由巴西起草的以哈停火決議。

該項決議譴責哈馬斯早前對以色列的攻擊，以及雙方針對平民的所有暴力行動，呼籲要求以哈暫時停火，允許人道救援進入加薩。另外，決議中還要求以色列撤銷此前要求加薩居民往南方撤離的警告。

格林菲爾德主張，拜登及國務卿布林肯等人正在實地展開外交努力，因此「需要讓外交發揮作用」。此外，她也對這項決議未提及以色列的自衛權表示失望。

中國代表張軍在投票後指出，「一些國家」在談判過程中未表示反對，讓安理會成員相信決議可以通過，而投票結果「讓人難以置信」。

據悉，這項決議內容早前已經兩度延後投票，18日有12個成員國代表投下贊成票；俄羅斯及英國則是棄權。

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習近平會晤埃及總理

與此同時，中國國家主席習近平19日上午在北京人民大會堂會見前往該國參加「一帶一路」高峰論壇的埃及總理馬布里（Mostafa Madbouly）。

以方军事行动：美国不干预、中国称超越自卫范围

習近平提及當前的國際和區域情勢變化，表示願意與埃及進行各領域合作，共同維護國際公平正義，「為區域和世界注入更多確定性和穩定性」。

（綜合報導）

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