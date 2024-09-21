拜登敞开家门迎四方领导人 深化印太合作

美国总统拜登在其家乡特拉华州威尔明顿家中迎接澳大利亚、印度和日本的领导人，举行“四方安全对话”（Quad）峰会，象徵着他对个人关系和国际联盟的高度重视，特别是在其总统任期即将结束之际。

（德国之声中文网）美国总统拜登在其位于特拉华州威尔明顿的家中举办了一场具有特殊意义的"四方安全对话"峰会，接待了来自澳大利亚、印度和日本的领导人。这一私人住宅会议不仅象征了拜登的个人外交风格，也展示了他对四国领导人的深厚关系。

选择在家中举行如此重要的国际会议，标志着拜登希望在卸任前巩固与印太地区伙伴国的紧密合作，尤其是在应对中国影响力日益扩大的背景下。白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，拜登此举反映了他对与"四方"领导人之间建立的深厚私人关系的重视。

拜登自上任以来，始终将"四方安全对话"机制作为他外交政策的核心，希望通过加强与澳大利亚、印度和日本的合作，推动印太地区的稳定与安全。此次峰会的议题重点是地区海事安全合作，特别是在中国与菲律宾在南海发生多次冲突后，进一步加强四国的海岸警卫队合作。

通过在自己家中接待这些国家领导人，拜登将这次峰会赋予了独特的个人色彩。他在周五与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯进行了私人会晤，随后将在周六与印度总理莫迪和日本首相岸田文雄进行双边会谈。之后，四国领导人将齐聚拜登曾经就读的高中，举行正式会谈和晚宴。这不仅是拜登卸任前的一次外交展示，也是他个人外交风格的体现。

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拜登曾多次在总统任期内利用威尔明顿家中的私人空间进行休息和家人团聚，这次选择在家中接待四国领导人也进一步展示了他的个人风格。尽管威尔明顿并非一个国际瞩目的城市，但此次会议象徵着拜登希望在其余任期内巩固"四方"伙伴关系，确保这一机制能够在未来继续运作。

此外，会议的讨论将围绕海事安全与中国的日益紧张的关系展开，尤其是中国在南海的活动所引发的争端。白宫发言人强调，尽管会议重点关注中国，但此举并非针对中国，而是为了促进国际法的实施与维护地区稳定。

拜登卸任后，"四方"机制的未来仍面临挑战，特别是在美国大选的不确定性背景下。然而，美国官员对该机制的延续性充满信心，认为其将在未来继续发挥重要作用，尤其是在应对印太地区的挑战时。

这次峰会不仅是一次外交行动，也是拜登展示其总统任期成绩的重要机会。他通过在家中接待这些领导人，试图传递出一个信息：在全球挑战面前，深厚的个人关系和强大的国际联盟将是确保地区安全与稳定的关键。

(美联社、法新社)

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