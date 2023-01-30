拜登政府5月将结束新冠防疫紧急状态

（德国之声中文网）经历三年疫情后，美国有望结束新冠防疫紧急状态。白宫相关部门表示，拜登政府计划最后一次延长现有的防疫规定至5月11日，到期后终止。

"这一步骤符合政府之前的承诺，即在公共卫生紧急状态结束前至少60天公布有关信息"，白宫管理和预算办公室表示，之间的过渡期可以避免"医疗卫生系统出现混乱和不确定性。"

随着这一步骤，政府将一些权限归还基层的管理部门，也包括涉及新冠防疫的行政权限。具体来说，联邦政府将不再直接干预援助资金发放、疫苗和药品的开发等事宜。此外医院治疗新冠病人将不再获得补贴，免费的抗原测试也将取消。

政府退出 疫苗涨价?

专家预计，政府停止统一采购疫苗后，新冠疫苗价格将大幅上涨。与德国生技公司Biontech合作开发疫苗的药企辉瑞已表示，其生产的mRNA疫苗的价格最高可升至130美元/剂。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 最悲惨的事情 这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 纪念爸爸 朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 如何消化痛苦？ 养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 无法弥补的损失 2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “她做了他会做的事情” 贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 一个共同的传统 贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 成千上万儿童至少失去父母一方 各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “就像触摸一朵云” 艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 永远回不去了 艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。 作者: Kevin Mertens



拜登政府最后一次延长的公共卫生紧急状态令是由前任特朗普政府颁布的。迄今，美国人日常生活中很多显著的防疫措施早已经逐步取消。白宫的声明称，延长所谓紧急状态至5月11日并不意味着公民"个人对待新冠疾病的方式会受到任何的限制"，也不包含诸如规定戴口罩、规定测试、义务接种疫苗，以及对学校或经济活动的限制。

不过，拜登计划保留医疗卫生系统部分从业者有义务接种新冠疫苗的规定。白宫表示，拜登总统将对国会正在讨论的一项包含取消这一接种义务的法案动用否决权。

据美国疾控中心CDC的统计数据，迄今美国的新冠死亡人数已超过110万。过去一周，有3700人因感染新冠病毒引发的疾病死亡。

（路透社、美联社）

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