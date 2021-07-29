拜登政府首次对台军售7.5亿 中国提出严正交涉

（德国之声新闻网）美国国防安全合作署(DSCA)4日发布新闻稿称，国务院批准一项对台军售，包含40门M109A6自走炮等总价值达7.5亿美金。台湾国防部5日表示，该军售案在美国政府知会国会程序後，可望在1个月後正式生效，这是美国总统拜登上台後，首次对台军售。

此军售和包括40门M109A6自走炮丶20辆M992A2系列野战炮兵弹药补给车丶一套先进野战炮兵战术数据系统（AFATDS）等。

美国国防安全合作署新闻稿称，这项拟议的军售将使台湾军队持续现代化并保持可靠的防御能力，符合美国的国家丶经济与安全利益，同时有助於提升台湾安全，维持该区域的政治稳定丶军事平衡与经济进步。

台湾国防部指出，美方基於「台湾关系法」与「六项保证」持续提供台湾防卫性武器，维持区域稳定。本次美方同意军售品项，有助于提升地面部队快速应变及火力支援能力，建立防卫战力，对美方军售决定「表达诚挚感谢」。

中国外交部周四(8月5日)在记者会上对此做出回应，称“中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉”。外交部的微博账号还写道，中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。

根据《彭博社》报导，该军售得通过国会审查程序，接着由台湾方面与国防承包商（BAE Systems）协商，最后才签署合约并确定交付时间。美台商业协会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）认为，中国近来频频侵犯台湾领空，这笔军售可提醒中方美台在国安议题上紧密的合作关系。

报导指出，A6型自走炮可强化台湾库存的早期M109款式，提升抵御中国登陆入侵的防卫能力。相关套件则能精准打击目标，美国陆军使用的也是类似配件。

美媒：恐激怒中国

美国CNNv报导称，美国向台军售可能会进一步激化与北京的紧张关系，并引述国会消息人士称，美国联邦参议院外交关系委员会主席罗伯特·梅南德兹（Robert Menendez）已经允许该军售案。

这个消息来源说，梅南德兹认为，这是「拜登政府认真看待印太地区战略的另一个宣示，以及他对与与盟友台湾站在一起的承诺」。

此前，针对拜登政府对台军售计划，中国国防部曾表示，坚决反对任何国家对台出售武器及与台发展任何形式的军事联系。并称，美售台武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向「台独」分裂势力释放了严重错误信号。

（路透社丶中央社丶彭博社丶CNN）

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