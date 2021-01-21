拜登政府：美国仍是世卫一员

（德国之声中文网）“我很荣幸地宣布，美国将继续是世卫组织的一个成员”，总统拜登的首席疫情顾问福奇（Anthony Fauci）在世卫组织的一次网络会议上表示，——他在华盛顿时间凌晨4点10分从美国出席了这一会议。

周三（1月20日），总统就职典礼仅数小时后，拜登就致信联合国秘书长古特雷斯，表示美国撤销了退出世卫组织的计划。该计划原定2021年7月生效。

福奇表示，拜登政府将恢复对世卫组织的“常规参与”，并将“完全履行对该组织的财务责任”。

世卫组织总干事立刻对美国的宣布表示欢迎。“这是个好日子，对世卫组织、对全球卫生来说都是如此”，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说道。“美国的角色、其全球角色至关重要。”

美联社报道说，福奇和谭德塞二人的关系看似颇为紧密，福奇称谭德塞为“亲爱的朋友”，谭德塞称福奇为“我的兄弟托尼”。

福奇表示，拜登周四还将签署政令，表明美国参加COVAX的意向。该项目旨让有需要的民众都能分配到新冠疫苗，无论其所在国家的贫富。世卫组织以及发展中国家领导人多次表示，担心更贫困的地区最后得到疫苗。

世卫组织总干事对拜登政府的宣布立即表示欢迎

在表达美国支持的同时，福奇也指出，世卫组织面临一些关键的挑战。他说，美国致力于“透明度，包括围绕全球性疫情早期的那些事件”。

特朗普政府对世卫组织最大的批评之一就是，该机构对中国武汉疫情的爆发反应过于迟缓，并且对中国政府的应对措施过于全盘接受和认可。其他人也同意这些批评，但公共卫生专家和许多国家的观点是，尽管世卫组织需要改革，其角色仍是重要的。

谈及世卫率领的调查新冠疫情起源的团队目前正在中国，福奇表示：“国际调查应当是强有力和清晰的，我们盼望作出评估。”

他表示，美国应与世卫组织和伙伴国“加强和改革”该机构，但没有透露细节。

苗子/石涛（美联社）

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