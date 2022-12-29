拜登政府第八度對台軍售 這次賣什麼？

（德國之聲中文網）美國國防部週三（12月29日）表示，美國國務院已經批準可能向台灣出售「火山反坦克布雷系統」（Volcano anti-tank mine-laying systems），估計價格達1.8億美元。

美國諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）和奧什科什公司（ Oshkosh Corporation），是該軍售案的主要承包商。

路透社報導，美國法律要求行政部門，若潛在武器軍售案超過一定數額，必須通知國會。但是，除非立法者給予國務院和五角大廈非正式批準，否則通常不會進行這些通知。

中國持續加強對台灣的軍事、外交和經濟壓力。過去3年，幾乎每天都有中國空軍在台灣附近執行任務。台灣國防部本週表示，近日有71架中國軍機、7艘中國軍艦擾台，其中47架軍機飛越海峽中線，創下今年新高紀錄。

台灣中央社指出，美國宣布對台的最新一筆軍售案，是繼12月6日之後，美國政府一個月內第2度對台軍售，也是拜登政府第8次對台軍售。

該媒體報導，美國此次軍售台灣的「火山反坦克布雷系統」為車載版本。美軍是以現役M977重型機動戰術卡車實施，具有機動性高、散布面廣、作業人員少、作業速度快等性能，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍的目的。

除了「火山反坦克布雷系統」，此次軍售主要項目還包括10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。

據報，美國國防安全合作署表示，這項軍售案支持台灣持續推動軍隊現代化、維持可靠防衛能力，改善台灣安全，符合美國國家、經濟與安全利益。此外，也能藉此提供足以威嚇敵人及參與區域行動的可靠力量，提高台灣因應當前與未來威脅的能力。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



台灣外交部：落實對台承諾

美國是台灣最強大的國際支持者和主要的武器來源，北京對此向來不悅。截至截稿前，中國官方尚未就此事公開評論。

台灣外交部29日發布聲明稿表示，拜登政府已通知美國國會將對台灣出售陸上機動布雷系統，對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

聲明稿寫到，面對中國在印太地區的軍事擴張與挑釁行為，台灣持續展現堅定的自我防衛決心，「如近日我國政府所宣布的恢復義務役1年方案等具體作為，也獲得美國等國際友人的高度支持。台灣政府將持續致力強化國防能力，並提升不對稱戰力...。」

台灣總統蔡英文27日召開記者會宣佈台灣國防改革政策，包括義務兵役從現行的4個月延長恢復至1年，預計2024年，適用於2005年起出生之役男。

蔡英文在記者會上被媒體詢問，台灣國防也仰賴美國軍售，有關美國軍售先前傳出延遲交貨狀況，甚至部分項目要到2027年才能交貨，美方給予台灣的援助是否足夠時，蔡英文回應，有與美方密切溝通，有關先前碰到交貨困難或遲延的狀況，經過溝通後情況已在改善。

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

（路透社、台灣外交部）

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