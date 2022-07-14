拜登政府第五度宣布对台军售

（德国之声中文网）美国国防部国防安全合作局（DSCA）周五（7月15日）宣布，美国国务院批准向台湾出售价值约1.08亿美元的军事技术援助。

DSCA表示，此次军售内容包括坦克和战车的配件和维修部件，以及美国政府和承包商的技术及后勤支援。DSCA已在周五提交所需证明，通知国会此项军售案。

该局在一份声明中指出，拟议的军售案将有助于维持台湾的载具、小型武器、战斗武器和后勤支援物品，实现台湾"维持军事能力并进一步加强与美国和其他盟友的协作能力"的目标。美国国务院的通知尚未显示已经签署合约或完成谈判。

这是拜登政府上任一年半以来第五度、2022年第四度宣布对台军售。台湾总统府周六对于美国政府依照《台湾关系法》及"六项保证"，"持续展现对台湾国防需求的高度重视，并落实对台湾的安全承诺表达"诚挚感谢"。

台湾总统府发言人张惇涵称，该项军售案内容包括坦克及战车相关零附件及后勤技术支援等，不仅有助于维持陆军车辆装备妥善及落实战备演训任务，并有效提升国军自我防卫能力。

他同时表示，台湾会持续展现自我防卫决心，与全球民主伙伴携手合作，为全球及印太区域的和平稳定与繁荣发展，贡献良善力量。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



台湾外交部也发布声明感谢美国对台军售，并且强调，"面对中国持续的军事扩张与挑衅行为，台湾有高度自我防卫的决心"。声明还称，台湾将深化台美紧密安全伙伴关系，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台海及印太地区的和平、稳定及繁荣。

中国外交部尚未对最新的军售案作出回应。但中国外交部发言人赵立坚6月9日曾针对美国第四度对台军售批评称，美国对台出售武器"严重损害中国主权和安全利益"，呼吁美国"恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系"。

中国迄今未放弃武力统一台湾的选项。台湾政府多次抱怨北京不断加大军事压力，意图迫使台湾接受中国对其主权主张。

美国与台湾仅有非官方关系，但美国法律要求政府向台湾提供自卫手段。拜登政府在上任后也誓言要加强与台湾的接触。

美国政府此前呼吁台湾实现军事现代化，成为让中国难以进攻的"豪猪"，主张出售廉价、具机动性和"不对称"武器给台湾，以应对中国军队可能发动的首波攻势。

部分美国商业团体批评拜登政府对台军售政策，认为其太具限制性，无法解决中国军队所构成的挑战。

美台商业协会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）则对最新的军售案表示欢迎。但他同时指出，这是一个迹象，显示出拜登政府专注于对台湾的持续和弹药支持，而军队的现代化"不再是一个优先选项"。

（路透社、德新社）

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