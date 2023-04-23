拜登政府或动用总统授权 加快供台5亿美元军备

（德国之声中文网）彭博社周末援引消息人士报道，拜登政府计划比照军援乌克兰的一种应急授权模式，向台湾提供价值5亿美元的武器装备。

美国国会在2023年度国防授权法案中，授权拜登总统使用"总统提取权"（PDA）从国防部提取价值至多10亿美元的防卫装备或服务提供给台湾。这种紧急授权允许总统在紧急情况下无须国会批准便可从美国现有库存提取物资。这会加快防务援助的进度。

据路透社报道，美国已经采取这种方式为乌克兰提供了30多次军援。上周，美国宣布向乌克兰提供价值最多达3亿美元的军事装备，就是以这种形式。不过"总统提取权"还没有被用来对台提供武器。

台湾国防部：乐观其成

过去三年间，中国加大了对台湾的军事压力。上个月，在台湾总统蔡英文过境加利福尼州期间会晤美国众议院议长凯文·麦卡锡后，中国在台湾周边再次举行了军事演习。

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

据台湾中央社报道，台湾国防部对媒体有关报道回应称，PDA是2023年财政年度美国国防授权法案（NDAA）「强化台湾韧性法案」之一，主要内容是提供美军的库存武器，以弥补军售延迟交运的防卫缺口。对于友邦或盟国的相关协助，国防部"乐观其成"。

自从去年以来，台湾一直抱怨美国在交付"刺针"(Stinger)防空导弹等武器方面出现延宕。武器制造商目前把重点放在了向乌克兰提供装备方面。一些美国议员对这一问题表示了关切。台湾国防部长邱国正上周四说，由于供应链受干扰，美国向台湾运交66架F-16V战斗机的进度被延迟了，国防部已要求美方"从多方面做个弥补"。

五角大楼一位发言人上周五表示，美国国防部长奥斯汀今年2月在参议院军事委员会前作证时提到，国防部打算利用10亿美元的授权，通过"总统提取权"向台湾提供武器。

专家：飞弹为主

华盛顿智库美国企业公共政策研究所的访问研究员塞耶斯(Eric Sayers)对彭博社指出，"这应该被看作是积极的第一步，利用这些新的授权，开始加速解决两岸间威慑力不对称的问题。"他还预计，国会将推动政府使用他们授权的全部10亿美元，对台提供武器。

目前还不清楚如果付诸实施，这批对台军援包含什么具体内容。台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云接受中央社记者访问表示，5亿美元约可购买3000枚标枪飞弹或6000枚刺针飞弹，或是500枚鱼叉反舰飞弹，或120枚爱国3型飞弹，可快速补强防卫战力。

苏紫云表示，基于俄乌战争经验以及5亿美元额度，预估品项将以飞弹援助为主。台湾前空军副司令张延廷则估计，5亿美元品项可能以无人机及其装备、刺针飞弹和标枪飞弹为主，以利不对称作战战略的构想及设计。

（路透社、彭博社、中央社）

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