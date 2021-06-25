拜登政府：情报机构新冠溯源调查或无法得出结论

（德国之声中文网）《华尔街日报》援引一位知情人士报道称，情报机构按照总统命令进行的相关调查目前尚未找到足以平息有关新冠来源争议的有力证据，来说明新冠病毒究竟是通过与感染病毒的动物接触传染到人类，还是从中国的病毒实验室泄露出去的。

不过，在7月中旬，也就是90天期限过半之际，拜登总统会先收到一份有关45天调查进展的中期报告。政府官员表示，哪怕只有部分的进展，也有可能缩小科学界、政界和情报专家之间就该问题的意见分歧，并且为下一步的调查提供线索。

一名拜登政府的高级官员对《华尔街日报》表示，总统先生"已经意识到，90天后我们可能不会得出一个绝对确切的答案，但是他希望相关行动是突出重点的、密集且有时间限制的"。

据悉，相关调查由美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）负责监督，她是一名律师、前中央情报局副局长，也曾在奥巴马政府内任职，与拜登有着多年的交情。对于全球流行病的起源调查并非情报机构传统观念下的优先议题，需要进行资源的整合配置。海恩斯也在今春对国会议员透露，她已经额外雇佣了相关人员，负责处理与疫情相关的事务。

目前该调查并未取得突破，而且还面临诸多障碍，其中最主要的障碍就是中国拒绝提供更多的数据，也不允许调查人员和武汉病毒研究所的科学家进行接触。中国方面表示，新冠溯源调查的重心应该转向其他国家，因为世卫组织今年年初做出的调查结论是实验室泄露的可能性"极小"。

根据《华尔街日报》的报道，在世卫组织有关新冠溯源调查的结果出炉之后，美国总统拜登要求其国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）做跟进调查。白宫下令各情报机构提供一份有关新冠源头的书面评估报告。根据相关机构5月份提供的报告，其中一家情报机构比较倾向于病毒是从实验室泄露的假说，有两家情报机构则更偏向于支持病毒是自然产生并且传播的观点--不过各家机构对于各自的观点都只具有较低或者中等水平的确认度。其它的机构都表示没有足够证据来做出判断。

一位政府高官透露，正是出于上述结果，以及中国要求世卫组织对其他国家展开新冠溯源调查的背景，拜登才下令要求情报部门在90天之内"全力以赴"进行调查。拜登在5月份宣布这一决定时指出，相关的调查结果，可以是一份美国可以提交给中国的特定问题清单，也可以是一份建议书，提出还需要进行哪些额外的调查。

鉴于这项调查可能不会得出结论，美国已经有一些声望较高的议员，一些政府圈之外的专家以及民间的一个新冠感染者组织出面发出呼吁，要求成立一个独立的全国新冠溯源调查委员会。

（华尔街日报）

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