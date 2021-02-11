拜登政府叫停微信禁令

（德国之声中文网）美国司法部周四（11日）发声明指，拜登政府上台後，商务部开始对一系列禁令进行审查，包括对微信海外版WeChat的禁令，以审视其对美国国家安全的威胁。

司法部强调，拜登政府仍会坚定捍衞国家安全，保障美国的经济活力，维护个人权益及数据隐私。

此前一天，拜登政府也要求另一个联邦法院暂停处理TikTok禁令上诉案。《华尔街日报》引述消息人士说，美国要求TikTok出售其在美国的资产的计画已被「无限期搁置」。

去年8月6日，时任美国总统特朗普以WeChat和TikTok威胁美国国家安全为由，对其颁布禁令，禁止通过美国在线应用程序商店下载或更新该两个APP。多名WeChat美国用户和TikTok分别提出诉讼，法庭决定暂缓执行禁令，其後特朗普政府分别提出上诉。

微信海外版有审查

有在美华人去年成立「美国微信用户联合会」，指微信在美国有1900万活跃用户，在美华人高度依赖微信联络丶社交丶看新闻丶开视频会议等，他们批评美国政府禁用微信伤害言论自由。

尽管微信「一APP两制」，分了海外版和中国版，但两者都会被审查。多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）去年5月发表研究报告指出，在微信国际账号之间的通讯，文档和图像传输会受到监控，含有政治敏感内容的内容会被添加到针对中国大陆账号的审查列表中，用於训练和扩大微信针对中国大陆账号的审查。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



李澄欣/张慈（综合报导）

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