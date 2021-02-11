 拜登政府叫停微信禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2021

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时政风云

拜登政府叫停微信禁令

继Tiktok之後，拜登政府也叫停微信海外版WeChat的禁令。这两个中国起家的应用程序都曾受到前总统特朗普批评威胁国安。

USA App Tiktok WeChat

尽管微信「一APP两制」，分了海外版和中国版，但两者都会被审查。

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有研究发现，微信等中国社交平台早於去年12月，过滤疫情相关内容，敏感词包括「武汉海鲜市场」丶「习近平到武汉」和「李文亮」等。学者指出，言论审查令民众未能及时防疫。

中国国家互联网信息办公室1月29日召开全国视频会议後宣布，将加强管控“自媒体”平台的信息传播。近日，许多微信丶搜狐的公众号作者都收到相关规范通知。

中澳关系紧张之际，澳大利亚一份调查报告指，当地4家中文媒体为中共拥有或资助，很多媒体的微信公众号也由中共控制，藉此进行政治宣传及动员。

中国政府把Google等国际通用的社交媒体以及Youtube赶出中国，才带来了微信与抖音的兴旺。而现在，微信和抖音利用了西方市场的开放，反过来进入国际市场。这就是中国公司在国际上"不对称"的扩展。只要中国政府无法解决在国际社会特别是发达的西方社会的政治信任问题，将自己"关键技术"在国际市场上作为"硬通货"推销，将仍会不断受到阻碍。  

（德国之声中文网）美国司法部周四（11日）发声明指，拜登政府上台後，商务部开始对一系列禁令进行审查，包括对微信海外版WeChat的禁令，以审视其对美国国家安全的威胁。

司法部强调，拜登政府仍会坚定捍衞国家安全，保障美国的经济活力，维护个人权益及数据隐私。

此前一天，拜登政府也要求另一个联邦法院暂停处理TikTok禁令上诉案。《华尔街日报》引述消息人士说，美国要求TikTok出售其在美国的资产的计画已被「无限期搁置」。

去年8月6日，时任美国总统特朗普以WeChat和TikTok威胁美国国家安全为由，对其颁布禁令，禁止通过美国在线应用程序商店下载或更新该两个APP。多名WeChat美国用户和TikTok分别提出诉讼，法庭决定暂缓执行禁令，其後特朗普政府分别提出上诉。

微信海外版有审查

有在美华人去年成立「美国微信用户联合会」，指微信在美国有1900万活跃用户，在美华人高度依赖微信联络丶社交丶看新闻丶开视频会议等，他们批评美国政府禁用微信伤害言论自由。

尽管微信「一APP两制」，分了海外版和中国版，但两者都会被审查。多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）去年5月发表研究报告指出，在微信国际账号之间的通讯，文档和图像传输会受到监控，含有政治敏感内容的内容会被添加到针对中国大陆账号的审查列表中，用於训练和扩大微信针对中国大陆账号的审查。

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  • USA App Tiktok WeChat

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  • China Peking Huawei Präsentation

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    在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

  • Vietnam Näherin in Pro Sports-Fabrik in der Provinz Nam Dinh

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李澄欣/张慈（综合报导）

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