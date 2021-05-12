 拜登政府修订中国“涉军企业”实体清单 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2021

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时政风云

拜登政府修订中国“涉军企业”实体清单

美国总统拜登计划修订一份针对中国企业的投资限制实体清单。拜登在后特朗普时代重新评估对华关系，但同时也试图保持对北京的压力。

USA I Joe Biden unterzeichnet Executive Order

拜登或在本周签署相关政令

（德国之声中文网）特朗普政府禁止美国投资者持有31家中国公司的股份，这些公司被认为向中共军方及安全部门供应产品或支持。这份名单中包括中国移动、中国电信、海康威视、中铁等大型电信、建筑和高技术公司。

这一针对“中共涉军企业”的投资禁令，是特朗普政府旨在遏制中国崛起的一系列措施之一，这些措施导致两国关系紧绷。北京再次对这份“黑名单”表达了愤慨，称将“坚决维护中国企业的正当合法权益”。

外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上回答有关问题时表示，美国上届政府的做法是出于政治目的，“完全无视事实和相关公司的实际情况，严重破坏了正常的市场规则和秩序，不仅损害中国企业的合法权益，也伤害包括美投资者在内的全球投资者利益”。

据彭博社报道，美国财政部将列出一份新的实体清单，涵盖中国的国防和监控技术产业。与这些企业发生商业联系的美国公司将受到经济处罚。报道称拜登将在本周内签署相关政令。在此之前，此类制裁措施及目标选择，以国会授权国防部撰写的一份报告为基础。

China Hikvision Überwachungskamera

监控技术巨头海康威视（Hikvision）也在清单上

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拜登政府再将七家中国超级计算机实体列入美国商务部的黑名单当中，这些公司被认为涉及军事用途。

美国参议员认为，那些被美国商务部列入黑名单、以及被判定有中国军方背景的中国企业从美国获取资金是一种「剥削」，拟立法加以限制。

不久前，华为上了美国政府的“实体黑名单”，被禁止同美国企业进行业务往来。现在中国开始反击，将向外国公司采取类似措施。而与此同时，追加的新一轮关税也启动在即。

白宫对上届政府的实体清单进行重新评估的背景是，两家中国公司成功地向法庭提告。拜登表示，需要确定有关措施在法律上无懈可击，而且具有可持续性。

拜登政府承诺，在其前任的“大动作”之后，会对中国采取更为外交的策略。但拜登说他将在包括国防和高技术在内的若干领域对华保持强硬的路线。

法新社报道称，预计拜登会保留原有清单的大部分内容。财政部的外国资产管理办公室将在咨询国防部和国务院之后，在名单上增补新的公司。

对中国采取强硬立场，是为数不多的在国会获得跨党派支持的路线，两党议员均有意遏制中国在全球不断增长的影响力。

共和党参议员科顿（Tom Cotton）和卢比奥（Marco Rubio），以及民主党议员彼得斯（Gary Peters）和凯利（Mark Kelly）本周早些时候共同发布了一份跨党派公开信，呼吁政府制定新的清单。信中说：“美国政府必须采取果断行动，阻止中共对我们工业基础的经济掠夺。”

(法新社)

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