拜登政府代表团为何于敏感时机访台？

（德国之声中文网）由曾任美国参谋长联席会议主席的马伦（Mike Mullen）率领的跨党派代表团于周三（3月2日）上午在台湾总统府会见蔡英文和副总统赖清德。双方谈及了俄乌危机、台美关系等重要话题。

赖清德在会见美方代表团时表示，希望代表团能协助台美签订BTA（台美自由贸易协定）、助力台湾加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定），让台湾不被排除在民主经济联盟以外。赖清德称，此举不仅是经济合作策略，也是具有区域和平稳定需求的经济战略。

希望加入四方安全对话

对于美国与日本、澳大利亚和印度形成的「四方安全对话」，赖清德提到，希望未来台湾也可以加入共同运作，对维持区域的和平做出贡献。对此，代表团则允诺会将赖清德的意见带回讨论。

据路透社报导，拜登政府的一位高级官员指出，这个五人代表团「发出了一个重要讯号，即美国两党对台湾及其民主的承诺」。

展现对台承诺

台湾外交部发言人欧江安表示，拜登继去年4月派遣前联邦参议员陶德（Christopher Dodd）访团后，再次派遣资深访团访台，尤其在乌克兰情势紧张时到访，是美国展现对台坚定安全承诺的具体行动，也显示台湾议题在美国有跨党派高度共识。

对此，台媒《上报》的评论写道，近来由于乌克兰遭到俄罗斯入侵，台湾的网路上出现认知战，散布着「西方无用论」及「美国弃台论」，「拜登政府在此时遣代表来台，正是以具体行动破解这一波认知战，展现美国对台海安全承诺的『再保证』」。

美国主要战略对手为中国

国策研究院执行长郭育仁向台媒《天下杂志》表示，拜登派团访台的举动，显示美国并未因乌俄目前的局势，把战略重心转移到欧洲，「1月初美国一再警告俄罗斯可能侵犯乌克兰时，美国政府依旧把大型军演放在亚洲」。他认为，这显示美国仍把主要战略对手定调为中国。

而台湾东海大学政治教授宋兴洲则在接受港媒《中评社》采访时指出，美国此次参访目的，全部都是为了其自身，而不是从台湾、两岸区域的角度思考。其中目标可分列3点：美国在盟国中的信任度可借此达到稳定效果；美国透过出访控制对台海区域的掌控强度；对于拜登而言，此次访问也可以稳定民主党声量，制衡共和党。

（综合报导）

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