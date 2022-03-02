 拜登政府代表团为何于敏感时机访台？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2022

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时政风云

拜登政府代表团为何于敏感时机访台？

拜登政府派出一个由前高级国防和安全官员组成的跨党派代表团于周二（3月1日）下午抵达台湾，周三晚上离开。一些学者认为，这显示美国并未因乌俄目前的紧张局势，把战略重心转移到欧洲，拜登可借此行动破解「西方无用论」的说法。

Taiwans Außenminister Joseph Wu, rechts, begrüßt Mike Mullen

台湾外长吴钊燮（右）于机场欢迎马伦

（德国之声中文网）由曾任美国参谋长联席会议主席的马伦（Mike Mullen）率领的跨党派代表团于周三（3月2日）上午在台湾总统府会见蔡英文和副总统赖清德。双方谈及了俄乌危机、台美关系等重要话题。

赖清德在会见美方代表团时表示，希望代表团能协助台美签订BTA（台美自由贸易协定）、助力台湾加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定），让台湾不被排除在民主经济联盟以外。赖清德称，此举不仅是经济合作策略，也是具有区域和平稳定需求的经济战略。

希望加入四方安全对话

对于美国与日本、澳大利亚和印度形成的「四方安全对话」，赖清德提到，希望未来台湾也可以加入共同运作，对维持区域的和平做出贡献。对此，代表团则允诺会将赖清德的意见带回讨论。

据路透社报导，拜登政府的一位高级官员指出，这个五人代表团「发出了一个重要讯号，即美国两党对台湾及其民主的承诺」。

展现对台承诺

台湾外交部发言人欧江安表示，拜登继去年4月派遣前联邦参议员陶德（Christopher Dodd）访团后，再次派遣资深访团访台，尤其在乌克兰情势紧张时到访，是美国展现对台坚定安全承诺的具体行动，也显示台湾议题在美国有跨党派高度共识。

对此，台媒《上报》的评论写道，近来由于乌克兰遭到俄罗斯入侵，台湾的网路上出现认知战，散布着「西方无用论」及「美国弃台论」，「拜登政府在此时遣代表来台，正是以具体行动破解这一波认知战，展现美国对台海安全承诺的『再保证』」。

美国主要战略对手为中国

国策研究院执行长郭育仁向台媒《天下杂志》表示，拜登派团访台的举动，显示美国并未因乌俄目前的局势，把战略重心转移到欧洲，「1月初美国一再警告俄罗斯可能侵犯乌克兰时，美国政府依旧把大型军演放在亚洲」。他认为，这显示美国仍把主要战略对手定调为中国。

Symbolbild USA China Beziehungen

国策研究院执行长郭育仁认为，美国仍把主要战略对手定调为中国

而台湾东海大学政治教授宋兴洲则在接受港媒《中评社》采访时指出，美国此次参访目的，全部都是为了其自身，而不是从台湾、两岸区域的角度思考。其中目标可分列3点：美国在盟国中的信任度可借此达到稳定效果；美国透过出访控制对台海区域的掌控强度；对于拜登而言，此次访问也可以稳定民主党声量，制衡共和党。

（综合报导）

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