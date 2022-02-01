拜登政府二度批准对台军售 台北：可望3月生效

(德国之声中文网) 美国国务院周一 (2月7日) 宣布，基於《台湾关系法》，已批准对台湾出售价值1亿美元丶为期5年的爱国者系统工程勤务计画。这也是拜登政府上台後，第二次核准对台湾的军售。

美国国务院政军局在一份声明稿中说，这次军售将会有助於台湾维持其飞弹密度丶确保台湾的空中作战战备能力，以达到区域吓阻作用。

这次军售主要是提供支持台湾参与爱国者飞弹工程勤务及飞弹效能鉴测的相关设备与服务，为期共5年，提供的协助包含工程服务支援，以及维持与改善爱国者防空飞弹系统。

美国国务院政军局也重申，核准这次军售是为了使台湾的军队持续现代化且保持可靠的防御能力，因为这样的发展符合美国的国家丶经济与安全利益。美国国务院表示，这批军售案能有助於提高台湾的安全，并对维持区域政局稳定丶军事平衡和经济进步都有帮助。

台湾国防部：军售可望3月生效

台湾国防部周二 (2月8日) 发布新闻稿表示，美国政府已针对军售案进行「知会国会」的程序，表示该案有望在1个月後正式生效。此外，台湾国防部还说美国此举是基於《台湾关系法》与「六项保证」，持续帮助台湾维持足够的自我防卫能力，所以台湾国防部也向美国政府表示感谢。

台湾外交部也在同日发布声明，强调这次军售是拜登政府自2021年上任以来，第二度的对台军售，也是2022年的首次对台军售，此举充分展现了华府对台湾国防的高度重视，也持续近年来美国对台军售常态化的政策，让台湾能即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。

在去年8月的首次对台军售案中，拜登政府核准贩售台湾40门M109A6自走炮丶20辆M992A2系列野战炮兵弹药补给车与一套先进野战炮兵战术数据系统（AFATDS），当时的军售总额是7亿5000万美元。

在去年美国政府宣布对台军售后，中国外交部也表示，以针对该问题向美国提出严正交涉，将根据形势走向采取正当、必要的反制措施。中国外交部当时也称美国核准对台军售的举动为干涉中国内政、损害中国主权和安全利益，并违背国际法与国际关系的基本准则。

上个月，路透社独家报导称美国政府正在寻找方式来加速交付新一代的F16战机给台湾，藉此来强化台湾回应中国解放军威吓的能力。该报导指出，美国政府仍在研议该如何让洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）能加速交付其所生产的F-16 Block 70战机给台湾，因为该战机配备了新性能。

虽然路透社报导称台湾政府也曾私下请求美国政府能加快战机交付速度，但美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）接受路透社访问时表示，该决定取决於美国政府是否将中国带来的军事威胁比伊朗与俄罗斯带来的军事威胁还大。

(综合报导)

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