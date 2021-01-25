拜登政令推种族平等：新冠不应以起源地命名

（德国之声中文网）拜登在1月26日签署的这一行政命令中写道：“在2019年新冠疫情中，煽动性和恐惧外国人的辞令让亚裔美国人和太平洋岛原住民及其家庭、社区、商业面临风险。”

“联邦政府必须认识到，政治领导人的行动加剧了这些恐惧外国人的情绪，包括以新冠病毒起源的地理位置称呼该疫情。”

行政命令中称：“这样的说法激起没有依据的恐惧，使得对亚裔美国人和太平洋岛原住民的污名化持续下去，导致对亚裔美国人和太平洋岛原住民的霸凌、骚扰和仇恨罪行增加。”

行政命令中强调亚裔美国人和太平洋岛原住民做出的贡献，“估计约200万亚裔美国人和太平洋岛原住民在此次危机中作为医护人员等服务在第一线。”

美联社评述说，该行政命令在很大程度上针对的是，白宫官员所称特朗普政府在公开提及新冠病毒时屡次使用的冒犯和危险言辞。

该行政命令的具体行动包括，卫生部门官员考虑发布指南，如何在联邦政府对新冠的应对中，增强面对亚裔美国人和太平洋岛原住民的文化能力和敏感度。此外，司法部门将与亚裔美国人和太平洋岛原住民社区合作，以防止仇恨罪行和骚扰的发生。

拜登1月26日还签署了其它旨在消除种族歧视的行政命令。《纽约时报》评述说，这些举动是拜登推动种族平等的一部分。推动种族平等预计将是拜登政府的核心政策之一。上周已有一项行政命令，要求联邦机构重新审核政策，以根除系统性的种族主义。

苗子/洪沙（据美联社等）

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