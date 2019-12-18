拜登搭挡出炉 贺锦丽成首位亚非裔女副手

(德国之声中文网) 拜登周二 (8月11日) 宣布由加州参议员贺锦丽 (Kamala Harris)担任他的竞选搭挡。贺锦丽也成为美国有史以来第一位参加总统竞选的亚非裔女性。

拜登说：「我非常荣幸地宣布，我已经选择贺锦丽，一个为小人物奋斗的无畏战士，也是美国最优秀的公务员之一，作为我的竞选搭挡。」

现年55岁的贺锦丽与拜登已故爱子博·拜登 (Beau Biden)熟识，博曾担任特拉华州检察长，而她在加州担任同样的职务。

拜登在社交媒体上表示：「早在贺锦丽担任司法部长时，她就与博密切合作。我看着他们对抗大银行，提升劳动者的地位，保护妇女和孩子不受虐待。当时我很自豪，现在我也很自豪，因为她是我这次竞选的合作伙伴。」

在拜登宣布这一消息后，贺锦丽在推特上表示，她很荣幸能加入拜登团队，将「尽一切努力让他成为我们的最高统帅」。

周二稍早，贺锦丽曾在推特上写道：「长期以来，黑人女性和有色人种女性在民选职位上的代表性不足，11月我们有机会改变这种状况。让我们开始着手工作吧。」

贺锦丽在民主党总统初选时曾与拜登激烈交锋，她抨击拜登在参议员时期与种族隔离主义者合作，并在上世纪70年代反对校车接送，而校车接送在当时是一种用于减少学校种族隔离的做法。

不过贺锦丽在12月退出初选，此后支持拜登。

特朗普表示惊讶

美国总统特朗普表示，他对拜登选择贺锦丽作为竞选搭挡感到惊讶，因为她在辩论中对拜登「不尊重」。

特朗普说，贺锦丽在初选期间 「非常非常讨厌」拜登。他说：「其中一个原因让我感到惊讶。她对拜登的态度可能比「宝嘉康蒂」(Pocahontas)都要恶劣。」

特朗普過去也曾用动画电影《风中奇缘》的這個角色讽刺声称拥有美国原住民族印第安人血统的另一民主党总统初选候选人沃伦 (Elizabeth Warren)。

奥巴马、希拉里·克林顿支持贺锦丽

美国前总统奥巴马对拜登的决定表示赞赏，称这对国家来说是个好日子。他说，贺锦丽「已经为这份工作做好了充分准备」。

他在推特上说：「她的职业生涯都是在捍卫我们的宪法，为需要公平待遇的人们而战。这对我们国家来说是个好日子。现在就让我们努力赢得大选。」

在2016年总统大选中与特朗普对垒的希拉里·克林顿说，她对拜登选择贺锦丽的决定感到 「激动」。

她说：「她已经证明了自己是一个非常杰出的公共服务者和领导者。而且我知道她会成为拜登的强大伙伴。」

邹宗翰/張慈（美联社、路透社、法新社）