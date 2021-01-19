拜登提1.9万亿纾困方案 聚焦疫苗生产与分配

(德国之声中文网) 拜登政府24日与民主党和共和党议员针对总额1.9万亿美元冠状病毒纾困方案达成共识，该方案中最重要的优先事项应该是疫苗生产和有效分发疫苗。

一位参与电话协商的民主党议员助理告诉路透社，24日的讨论结果「强而有力」，各方也同意继续针对新冠经济救助方案展开合作。24日的协商主要由美国国家经济委员会主委迪斯（Brian Deese）主导。

迪斯曾表示，拜登政府将与两党议员针对大型纾困计画进行讨论。白宫首席副新闻秘书皮埃尔 (Karine Jean-Pierre) 在通话前向记者表示：「我们不能再等待了。即便华府之前推动的纾困方案协商遇到许多阻碍，并不代表未来的协商将继续陷入僵局。」

新冠病毒已造成超过41.7万美国人死亡，数百万人失业，每天有超过17.5万名美国人感染新冠病毒。美国的新冠总确诊数24日也突破2500万人，这也给拜登政府带来直接的危机。

20日正式宣示就职的拜登在竞选时曾承诺将采取积极行动对抗新冠疫情，而美国前任总统特朗普却经常以轻描淡写的方式来形容美国疫情。

此外，特朗普政府在卸任时，仍未能达成其制定的新冠疫苗接种目标。特朗普政府原宣称要在2020年底前让2000万美国人接种新冠疫苗。白宫幕僚长克莱恩 (Ron Klain) 24日表示，拜登接任时，特朗普政府并未策划如何发配新冠疫苗给数百万美国人。

虽然国会已经批准了4万亿美元的应对措施，但白宫表示，新政府仍需要1.9万亿美元来支付对抗疫情的费用，并向美国家庭提供更多的失业补助。参与电话协商的民主党议员助手告诉路透社，参与协商的议员都认为，目前对抗新冠疫情的首要需求是迅速生产疫苗，并在全国范围内有效分发疫苗。

拜登称疫情为「国家紧急事件」

拜登22日在签署新冠纾困方案相关的行政命令前说：「我们正处于国家紧急状态， 我们需要采取符合国家紧急状态的行动。」

尽管拜登所属的民主党以微弱优势控制参众两院，但纾困方案的相关立法很可能需要两党的支持才能成为法律。

参与电话协商的民主党议员助手向路透社透露：「两党议员进行了热烈的讨论，这个小组中的两点议员也将继续合作，讨论另一个方法将纾困方案往前推进。」

不过，仍有一些共和党议员对新的纾困方案的总额持反对态度。共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 说，他会听从白宫的意见，但在通话前他告诉「福克斯新闻周日」，1.9万亿美元的纾困方案总额「令人震惊」。

他说：「向中国等国借贷数万亿美元，并以此作为纾困方案的基础不一定是我们能长期保持经济成长的最好办法。」

民主党参议院多数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 承认，一些共和党议员并未对拜登政府提出的纾困方案抱持正面看法。他希望这些议员能在周日的电话会议后了解美国为何急需这项纾困方案。

舒默24日告诉记者：「如果他们不愿意支持纾困方案，我们可以利用一些手法来推进纾困方案的相关立法程序，我们也会这麽做的。」他说，推进纾困方案的手法包括在参议院以间单多数的表决方式来通过这项重大法案。

民主党参议员德宾 (Dick Durbin) 也说，他希望两党能在纾困方案的议题上合作。

拜登曾表示，他上任後的首要任务是让这个分裂的国家重新团结起来。本月初，特朗普的支持者冲进美国国会大厦，誓死推翻美国总统大选的结果。最终，特朗普也在众议院第二度弹劾後卸下美国总统一职。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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