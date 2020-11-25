拜登提名交通部长：美国首位“出柜”阁员

（德国之声中文网）对观察家来说，此前的问题是：皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）会担任哪个重要职务。现在，美国当选总统乔·拜登已经公开表示将提名现年38岁布蒂吉格为交通部长。布蒂吉格和未来的副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）一样，曾是拜登在民主党初选中的竞争对手。同时，他也因此大大提升了其知名度。在退出初选后，布蒂吉格转而支持拜登。

他表示，自己被提名交通部长，是努力创造就业机会，应对气候挑战，为所有人创造更多公平的一个“巨大的机会”。

一个不起眼却很重要的部门

一旦获得参议院的批准，布蒂吉格将在拜登的内阁中接管交通事务。该部的声望不及其它部门，但预计在下一届政府任期内，其重要性将获得提高。因为许多地方的基础设施年久失修，预计将会有一些重大的投资项目。

布蒂吉格公开承诺到2050年将使美国实现气候中性目标。交通部是推动环保型经济的关键部门之一。该部负责管理航空、公路以及其它公共交通，这些都是有害气候的二氧化碳排放量最大的领域。

美国有线电视新闻网CNN还报出了更多或将参与实现气候保护目标的其他部门的领导人选。报道称，环境保护局(EPA)前负责人麦卡锡(Gina McCarthy)将出任气候协调员；密歇根州前州长格兰霍姆(Jennifer Granholm)有望被提名出任能源部长。但是目前这些消息尚未得到证实。

首位公开出柜的部长

此前拜登曾宣布，他将组建史上最多元化的内阁。他将任命珍妮特·耶伦（Janet Yellen）出任财政部部长，任命黑人劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）执掌五角大楼。这两个部门此前一直牢牢掌握在白人男性手中。皮特·布蒂吉格又创造了一个“史上第一”，他将是美国首位公开出柜的同性恋部长。

“人权运动”组织（Human Rights Campaign）因此称对布蒂吉格的提名“具有历史意义”。拜登和当选副总统哈里斯以此兑现了他们的承诺，即组建一个体现国家“多样性”的政府。即将离任的特朗普总统内阁中的国家情报局局长、美国前驻德大使理查德·格雷内尔（ Richard Grenell）也是一位公开的同性恋者。他升任国家情报局局长后，由于任期只有几个月，无需再获得参议院的批准。

学霸市长

布蒂吉格还没有在联邦一级政府机构从政的经验。直到一年前，他在印第安纳州拥有10多万人口的南本德市担任市长达8年，期间曾在2014年中断7个月，随美国海军前往阿富汗。布蒂吉格出身名校，除了英语之外，还会讲其他七种语言：法语、西班牙语、意大利语、马耳他语、挪威语、达利语（阿富汗）和阿拉伯语。在加入政界之前，布蒂吉格曾担任麦肯锡公司的企业管理顾问。

在选举人团正式投票结果确认拜登胜选之后，特朗普面临的压力越来越大。尽管特朗普继续其法律诉讼行动并在推特上不断发言，但拜登表现得不为所动，继续着手为1月20日的上任做准备。由于新冠疫情的原因，就职典礼将不像以往那样举行隆重的仪式，而是将以线上方式进行。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国务卿安东尼·布林肯 安东尼·布林肯（Antony Blinken）一直是拜登的忠实伙伴。布林肯曾担任过拜登的安全顾问，后来担任过奥巴马的副国家安全顾问，2015年1月成为美国国务院的二号人物——副国务卿。他被认为是多边主义的支持者，并且是促成伊核国际协议的推手之一。

拜登公布外交和国家安全团队名单 气候特使约翰·克里 约翰·克里（John Kerry）在马萨诸塞州担任了20年的参议员。2004年，他在总统大选中输给了小布什（George W. Bush）。从2013年至2017年，他在奥巴马的第二任期担任国务卿，并于2015年代表美国签署了《巴黎协定》，特朗普总统于2018年退出了该协定。现在克里的工作应该是重新扭转这种状况。

拜登公布外交和国家安全团队名单 美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德 琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）一直在美国国务院工作。在她漫长的职业生涯中，这位现年68岁的非洲裔美国人曾经在奥巴马政府内担任主管非洲事务的国务秘书。现在，她将成为美国驻联合国的代表。拜登希望将这一职位提升到内阁级别，这在民主党内是常见的做法。这样的话，托马斯-格林菲尔德就将直接处于拜登的领导之下。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯 亚历山德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在奥巴马政府中主管移民局事务。在他的领导下，美国移民局实施了旨在暂缓驱逐遣返未成年非法入境者的Dreamer计划，为他们提供了获得工作签证的机会。现在他将主管国土安全部。马约卡斯出生在古巴，将成为担任此职务的首位拉丁裔人士。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家安全顾问杰克·沙利文 在奥巴马担任总统、拜登担任副总统时期，杰克·沙利文（Jake Sullivan）就已经在担任国家安全顾问。在奥巴马的总统第一任期内，沙利文曾担任国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的副手。2016年希拉里·克林顿竞选总统时，沙利文担任她的外交政策顾问。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯 埃夫丽尔·海恩斯（Avril Haines）从2013年至2015年担任中情局副局长。当安东尼·布林肯2015年调任国务院时，她担任总统国家安全事务副助理。海恩斯将成为第一位担任美国国家情报总监的女性。除了中情局外，国家安全局、联邦调查、海岸警卫队和其他19个单位都隶属于国家情报总监管辖。 作者: Davis Van Opdorp



李京慧/叶宣 (德新社、法新社、路透社)

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