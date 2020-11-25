拜登提名交通部长：美国首位“出柜”阁员

他被认为是一颗政坛新星，是民主党的一位优秀人才。在乔·拜登的内阁中，皮特·布蒂吉格将担任一个不显眼但很重要的职务
（德国之声中文网）对观察家来说，此前的问题是：皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）会担任哪个重要职务。现在，美国当选总统乔·拜登已经公开表示将提名现年38岁布蒂吉格为交通部长。布蒂吉格和未来的副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）一样，曾是拜登在民主党初选中的竞争对手。同时，他也因此大大提升了其知名度。在退出初选后，布蒂吉格转而支持拜登。
他表示，自己被提名交通部长，是努力创造就业机会，应对气候挑战，为所有人创造更多公平的一个“巨大的机会”。
一旦获得参议院的批准，布蒂吉格将在拜登的内阁中接管交通事务。该部的声望不及其它部门，但预计在下一届政府任期内，其重要性将获得提高。因为许多地方的基础设施年久失修，预计将会有一些重大的投资项目。
布蒂吉格公开承诺到2050年将使美国实现气候中性目标。交通部是推动环保型经济的关键部门之一。该部负责管理航空、公路以及其它公共交通，这些都是有害气候的二氧化碳排放量最大的领域。
美国有线电视新闻网CNN还报出了更多或将参与实现气候保护目标的其他部门的领导人选。报道称，环境保护局(EPA)前负责人麦卡锡(Gina McCarthy)将出任气候协调员；密歇根州前州长格兰霍姆(Jennifer Granholm)有望被提名出任能源部长。但是目前这些消息尚未得到证实。
此前拜登曾宣布，他将组建史上最多元化的内阁。他将任命珍妮特·耶伦（Janet Yellen）出任财政部部长，任命黑人劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）执掌五角大楼。这两个部门此前一直牢牢掌握在白人男性手中。皮特·布蒂吉格又创造了一个“史上第一”，他将是美国首位公开出柜的同性恋部长。
“人权运动”组织（Human Rights Campaign）因此称对布蒂吉格的提名“具有历史意义”。拜登和当选副总统哈里斯以此兑现了他们的承诺，即组建一个体现国家“多样性”的政府。即将离任的特朗普总统内阁中的国家情报局局长、美国前驻德大使理查德·格雷内尔（ Richard Grenell）也是一位公开的同性恋者。他升任国家情报局局长后，由于任期只有几个月，无需再获得参议院的批准。
布蒂吉格还没有在联邦一级政府机构从政的经验。直到一年前，他在印第安纳州拥有10多万人口的南本德市担任市长达8年，期间曾在2014年中断7个月，随美国海军前往阿富汗。布蒂吉格出身名校，除了英语之外，还会讲其他七种语言：法语、西班牙语、意大利语、马耳他语、挪威语、达利语（阿富汗）和阿拉伯语。在加入政界之前，布蒂吉格曾担任麦肯锡公司的企业管理顾问。
在选举人团正式投票结果确认拜登胜选之后，特朗普面临的压力越来越大。尽管特朗普继续其法律诉讼行动并在推特上不断发言，但拜登表现得不为所动，继续着手为1月20日的上任做准备。由于新冠疫情的原因，就职典礼将不像以往那样举行隆重的仪式，而是将以线上方式进行。
李京慧/叶宣 (德新社、法新社、路透社)
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