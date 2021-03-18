 拜登提前兑现疫苗接种承诺  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2021

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时政风云

拜登提前兑现疫苗接种承诺 

美国加速疫苗接种步伐。总统拜登将欧洲视为新冠抗疫战中一个令人警惕的反例。

USA Joe Biden Rede COVID-19 Impfungen

（德国之声中文网）美国总统拜登这样呼吁国人：“万万不可出现像你们在电视上所看到的欧洲那样的情况。” 不过，他未具体说明他所指的是欧洲的哪一部分。同时，拜登敦促美国人继续佩戴口罩、定期洗手，并遵守所建议的社交距离。

自1月份达到高峰以来，美国国内登记在册的新冠染疫病例明显下降，新近降至每天约5.5万例。专家指出，原因之一是疫苗接种工作进展迅速。

首个目标已经实现

拜登说：“我很自豪地宣布，本政府上任58天后，我们就将达到我拟定的目标，即：为我们的美国同胞施打一亿针剂。” 他指的是本周五（3月19日）。本来，他给了自己100天时间，实现这一承诺。 

在美国可能： “不下车” 接种 

在美国可能： “不下车” 接种 

拜登总统宣布，会很快制定新的疫苗接种目标，有可能在100天内将目标翻倍，即施打2亿支疫苗。他说，“8星期前，只有8%的最易受COVID-19新冠影响的老年人接种了疫苗，而现在，65岁以上年龄段人群中已有65%至少接种过一次。”他指出，这是一个 “关键性” 突破。人们注意到，在美国迄今50多万名新冠死者中，有80%是65岁以上老人。

凝炼/洪沙   （德新社，路透社）

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