 拜登提供港人临时庇护  北京：干涉中国内政 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2021

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时政风云

拜登提供港人临时庇护  北京：干涉中国内政

美国临时庇护港人的决定得到跨党派的支持，估计有数万在美港人可以受益，而北京则再次厉声捍卫《香港国安法》。

USA Präsident Joe Biden trifft führende Vertreter der lateinamerikanischen Gemeinschaft

美国总统拜登在一份声明中说：「中华人民共和国单方面将《香港国安法》强加给香港，破坏了香港人享有的权利和自由。」

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「香港移民潮」不断發酵，知名传媒界、艺术界人士纷纷出走。前香港电台主持人韦安仕（Steve Vines）今传出已离港赴英，同一天，知名异议艺术家黄国才也宣布自己人在台湾。两人都认为，香港已没有言论自由。

香港首宗涉嫌违反《国安法》的案件周五宣判。24岁被告唐英杰因“煽动他人分裂国家罪”及“恐怖活动罪”两项罪名被判九年监禁。 大赦国际认为，这一判决是对言论自由的重击。

香港政府宣布委任专人，对《苹果日报》母公司壹传媒进行调查，理由包括该公司涉嫌欺诈。本周港人还关注唐英杰、谭得志两宗首涉国安法案件的进展和结果。 

曾拍摄到七一刺警案的香港记者，日前以「协助调查」身份帮助警察办案，26日深夜却在无律师陪同下被带往警局录口供，且住所遭搜索、旅游证件也遭扣留。这是对香港新闻自由的另一次打击吗？

在香港国安法通过后，不断被限缩的民主空间使得越来越多香港人决定离开家乡。伦敦市长沙迪克汗说他「张开双臂」欢迎港人，并准备90万英镑协助他们在伦敦安顿。

(德国之声中文网) 美国总统拜登周四 (8月5日)签署备忘录，宣布目前在美国的香港公民，如果在香港政治镇压下有人身安全疑虑，可以得到美国临时的安全庇护。

拜登说，此举是回应中国政府对香港的权利和自由的「重大侵蚀」。他列举了100多名反对派政治家、活动家和抗议者因《香港国安法》而被「出于政治动机的逮捕」，包括分裂国家、颠覆和恐怖活动的指控。他表示，还有1万多人因反政府抗议活动而被逮捕。

除此之外，香港的选举法也进行了修改，减少直选立法者的数量，并让亲北京的委员会得以提名与中国政府一致的立法者。

美国国务卿布林肯在提到这项新的安全庇护的措施时说：「尽管有广泛的示威活动，使数百万人聚集在一起，要求更大的自由，但香港的民主承诺已经黯淡。」他在一份声明中提到，中国已经 「从根本上改变了香港机构的基石，压制了香港人的自由」。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)说：「鉴于香港政府出于政治动机的逮捕和审判，媒体被压制，以及选举和民主反对派的空间越来越小，我们将继续采取措施，支持香港人民。」

美国这项新的决定将「延迟强制离境」（DED）扩展到目前在美国的香港居民，允许他们在签证过期的情况下仍可居留18个月。但这与更正式的移民类别「临时保护身份」（TPS）不同，后者是给予因自然灾害或国内政治动荡而滞留在美国的外国公民。

美联社引用美国国土安全部说法表示，在美国有数千名来自香港的人有资格留在美国，并在「延迟强制离境」的情况下可以避免被驱逐。

China Künstler | Lady Liberty Hong Kong

图为2019年9月2日在香港中文大学，一名男子在题为「香港自由女神 」的抗议者雕像前跳舞。《香港国安法》在2020年通过后，港府开始拘捕异议人士，进行大规模镇压行动。

美国两党支持

在两党的支持下，共和党参议员图米 (Pat Toomey)称拜登的声明是「正确的呼吁」，并承诺美国将支持香港反对「中国的压迫性政权」。他在推特上写道：「香港人正面临着令人憎恶的报复，因为他们的行动很简单，就是大声反对北京破坏香港自由、民主和基本权利。」

三周前，拜登政府才正式警告美国企业在香港这个亚洲金融中心经营风险日益增长。但中国外交部表示，此举动是「无端抹黑香港的商业环境」，作为报复，制裁了7个美国个人和组织。

总部设在华盛顿的香港民主委员会是受到制裁的组织之一，它说拜登提供的DED地位 「将为目前在美国的香港人提供一条重要的生命线」。

遭香港当局发出逮捕令的朱牧民是香港民主委员会总监，他对法新社表示，临时安全庇护意味着在继续为香港的人权和民主奋斗时，可以自由生活，而不用担心被迫返回香港遭到关押数年甚至一辈子坐牢。

朱牧民分析，DED身份可能会使在美国的约1500至2000名香港学生受益，并可能使数以万计的持旅游签证或其他临时签证进入美国的香港人受益。

根据美联社，过去这一个月，流亡海外的香港民主活动人士不断游说美国政府通过立法，在美国提供临时安全庇护和永久难民身份。香港警方也证实，他们手握一份超过50人的名单，如果这些人试图离开所在的国家将会被逮捕。

他们说：「由于香港几乎所有知名的民主人士都在监狱中等待审判，或在海外流亡，很明显，越来越需要美国做更多的事情，特别是现在北京正在阻断他们的旅行路线，暂停香港和英国之间的直飞航班 」。

China Künstler | Kacey Wong

这是香港艺术家黄国才在2018年12月6日拍下自己名为「爱国者 」的行动艺术作品。他在一个红色移动监狱中演奏手风琴抗议《国歌法》。他在2021年8月3日证实他已搬到台湾，以寻求「百分之百的自由」，摆脱中国对异议人士的镇压。

中国驻美使馆抨击

美国为香港人提供临时安全庇护可能会进一步损害北京和华盛顿之间的关系。中国驻美使馆发言人刘鹏宇告诉法新社：「这种举动无视和歪曲事实，严重干涉中国的内部事务。」

他说，自《香港国安法》生效以来，社会秩序恢复，法治和正义得到了维，权利得到了更好的保护，他补充说，「这是一个不可否认的事实，所有没有偏见的人都会承认。」

中国在2020年6月30日在香港推出国家安全法，赋予北京对该地区司法机构更多的权力，并将许多类型的政治活动定为犯罪。

批评者说，这部法律被用来破坏1997年英国将香港交还给中国时建立的「一国两制 」城市治理架构。法律通过后，港府开始逮捕反对派政治家，扼杀他们的言论自由，使他们害怕被拘留或其他惩罚，部份人士也陆续流亡海外。

(法新社、美联社)

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