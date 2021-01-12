拜登推出1.9万亿美元经济刺激计划

（德国之声中文网）美国候任总统拜登周四（1月14日）宣布了一项1.9万亿美元的经济刺激计划，以重振经济并加快应对新冠疫情的步伐。

拜登于周四黄金时段（美东时间晚上7点15分开始）的讲话中宣布了他的 "拯救和恢复两步计划 "的第一步。他说，"今晚，我公布我的第一步，即‘美国拯救计划’。该计划用于应对疫情，并为最有需要的美国人提供直接的经济援助。"

"下个月，在第一次国会联席会议上，我将公布我的'建得更好'（Build Back Better）复苏计划，"拜登说，"该计划将在基础设施、制造业、创新产业和清洁能源的研发方面进行历史性的投资。"

"显而易见，我们正处于几代人一遇的经济危机与几代人一遇的公共健康危机之中。给人类带来深重灾难的危机就在眼前，没有时间可以浪费。"拜登说，"我们必须行动，而且必须立即行动。"

这位候任总统在演讲中还为他的庞大刺激计划作出了辩解。

"这些用于就业和种族平等方面的投资，其回报将预防长期的经济损害，收益将远远超过成本，"拜登说，"在这个危机时刻......我们不能无所作为。"

计划包括哪些内容？

刺激支出支票的发放金额将为1,400美元，高于前次国会批准的经济刺激方案的600美元；

将最低工资提高到每小时15美元；

向各州和地方政府提供3500亿美元的救援资金——这是共和党议员一直在阻挠的方案；

1,600亿美元用于全国新冠疫苗接种的推广；

约4,400亿美元用于受疫情影响特别严重的小型企业和社区；

1,700亿美元用于学校，目标是大多数幼儿园到八年级的学校在新政府上台的头100天内复课；

额外失业补助也将从现行每周300美元提升至400美元，并延长实施至9月；

将暂停强制迁离令延长至9月，并资助租赁；

为难以支付租金和水电费的家庭提供300亿美元的援助。

计划面临什么挑战？

这将是美国第三次大规模的疫情援救计划，国会中的许多共和党人将对此庞大的财政支出投出反对票。

虽然民主党控制着参众两院，但是如果党内有任何一个人立场不一致，他们在参议院的微弱多数就岌岌可危。

即将卸任的总统特朗普面临弹劾案。拜登鼓励议员处理弹劾问题的同时，别忘了推进该经济刺激计划。

张平/ 苗子 (法新社、路透社、美联社)

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