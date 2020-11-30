拜登推出“全女版”白宫公关团队

候任总统拜登任命其竞选团队的骨干组建白宫新闻团队。美国历史上将出现第一个全部由女性担任要职的白宫公关队伍。
（德国之声中文网）本周日，美国候任总统拜登宣布将组建一支完全由女性组成的白宫新闻团队，其中包括其竞选团队的骨干以及奥巴马时代的"前朝元老"。
拜登表示："我很自豪地宣布，白宫第一个全部由女性组成的高级通讯团队成立。这些训练有素、经验丰富的公关专家们将为我们的工作带来不同的角度，她们将为更好地建设国家付出共同努力。"
拜登的过渡团队也表示，这些"背景多元，经验丰富和富有才干的女性"被委以重任，反映出了候任总统建立一支能够真正反映美国真实面貌的行政团队的努力，这支团队将从第一天起就可以出色运作。
这将是第一次全部由女性在白宫通讯联络团队中扮演核心角色。总共七位被提名者当中，有四人是有色人种。
珍妮弗·普萨基（Jennifer Psaki） 曾在前总统奥巴马执政时期担任白宫通讯联络办公室主任。拜登任命她担任白宫新闻秘书 (又称白宫新闻发言人)。
迄今长期担任民主党发言人的普萨基发布推文称："这支团队里包含了最富才干、又久经考验的通讯联络人才。她们全是女性，同时还是有史以来最多元化的组合。其中六人是年幼孩子的妈妈。"
曾担任拜登竞选团队高级顾问的西蒙娜·桑德斯（Symone Sanders）将担当候任副总统贺锦丽的发言人。拜登担任副总统时期的新闻秘书伊丽莎白·亚历山大（Elizabeth Alexander）则将担任候任第一夫人吉尔·拜登的通讯联络办公室主任。
其他被任命的官员还包括高级竞选顾问卡里娜·让·皮埃尔（Karine Jean-Pierre）以及阿什莉·艾蒂安 （Ashley Etienne）。 让·皮埃尔也是奥巴马时代的'前朝元老'，她将担任拜登总统的首席新闻副官，而艾蒂安则将出任候任副总统贺锦丽的通讯联络主任。
在拜登贺锦丽竞选团队担任新闻主任的皮利·托巴尔 （Pili Tobar）将出任白宫通讯联络办公室副主任。
同内阁人员组成不同，白宫通讯联络官员的任命并不需要参议院的认可。
特朗普的白宫公关团队中也不乏女性担任要职的例子。如白宫新闻秘书凯莱·麦肯内尼 （ Kayleigh McEnany）以及白宫通讯联络办公室主任艾丽莎·法拉赫（Alyssa Farah）。
不过，拜登任命的白宫公关官员则更反映出他建立一支多元化团队的愿望以及让白宫恢复新闻联络传统的决心。特朗普治下的白宫公关团队通常对媒体较为敌意，新闻发布会次数减少，而媒体本身则往往成为被攻击的目标。一般认为，拜登的公关团队会对媒体采取较为友好的态度。
达扬 / 李鱼（ 美联社，德新社）
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