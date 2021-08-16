 拜登捍卫阿富汗撤军决定 中外长: 美造成负面影响 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2021

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拜登捍卫阿富汗撤军决定 中外长: 美造成负面影响

在塔利班掌控阿富汗大多城市後，美国总统拜登16日在谈话中为撤军决定辩护，并称阿富汗政府与军方抵抗不力为塔利班重新掌权的主要原因。拜登称，阿富汗总统拒绝与塔利班达成政治和解。

Washington Rede Präsident Biden Aghanistan

美国总统拜登16日针对阿富汗情势发表演说，在过程中捍卫美国撤军的决定。

(德国之声中文网) 在塔利班逐渐掌控阿富汗首都喀布尔後，美国总统拜登16日为美国军队从阿富汗撤军的决定进行辩护，他表示，塔利班掌控情势的进展比预期中快得多，也重申，他不能再要求美国士兵在20年後的今天继续为阿富汗冒生命危险。他说：「美国给了阿富汗所有机会来决定他们自己的未来，我们无法持续为阿富汗的未来而战。」

拜登在谈话中将塔利班接掌阿富汗的结果归咎于逃离该国的阿富汗政治领导人以及他口中不愿与激进组织作战的阿富汗军队。拜登在谈话中特别批评了阿富汗的两位主要领导人，总统加尼和该国民族和解高级委员会主席阿卜杜拉 (Abdullah Abdullah)，说他们「断然拒绝」拜登提出关于与塔利班达成政治和解的建议。

他说：「当阿富汗军队不愿意达成政治和解时，你还要让我派多少代美国的女儿和儿子去打阿富汗人？这场内战又值得多少美国人的生命？在阿灵顿国家公墓有多少排无尽的墓碑？」

拜登也驳斥各界对他阿富汗政策作出的严厉批判，坚决为自己从阿富汗撤军的决定辩护。他说：「我坚定地支持我的决定，20年来，我了解到的是，一直都没有撤军的好时机，导致美军仍然在阿富汗。」

拜登说，他认为喀布尔周一的一些混乱场面「令人心碎」，但他没有更早地开始撤离美国人员，因为阿富汗总统加尼 (Ashraf Ghani) 不希望出现大规模人口流亡。拜登还批评了美国前总统特朗普，称他的政府与塔利班谈判达成一项协议，但该协议让塔利班「在军事上处于2001年以来最强的地位」。他也警告塔利班领导人，表示如果塔利班干涉美国的撤军行动，他们将面临「毁灭性的力量」。

China Xiamen | Besuch Chung Eui-yong, Außenminister Südkorea

中国外长王毅同日也针对阿富汗情势与美国国务卿布林肯通话。

拜登也表示，若美国将阿富汗战争时间拉长会对中国和俄罗斯有利，并坚决地捍卫从阿富汗撤军的决定。他说：「我们真正的战略竞争对手中国和俄罗斯最希望的是美国继续无限期地输送数十亿美元的资源和注意力来稳定阿富汗。」

布林肯与中俄同僚对话

同日，美国国务卿布林肯与俄罗斯和中国的外交部长讨论了阿富汗问题，这两个国家已经迅速采取行动与塔利班合作。俄罗斯外交部发布声明说，布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 讨论了莫斯科与阿富汗各种政治力量的联系。俄罗斯表示，这些联系的目的是帮助稳定公共秩序。

布林肯与拉夫罗夫同意在中国丶巴基斯坦和其他有关国家的参与下继续进行磋商，以便为具有包容性的阿富汗内部对话创造适当的条件。俄罗斯表示，他们认为塔利班正在「恢复秩序」，而中国8月16日表示，北京希望与塔利班统治下的阿富汗保持友好的合作关系。

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塔利班进入阿富汗首都喀布尔后，当地居民涌入机场，场面混乱且有目击者称有5人死亡，死因尚未明朗。捷克、意大利撤离班机皆已离境，其余多国正在安排撤侨，中俄则尚无撤离阿富汗的计划。

在塔利班重新控制阿富汗之际，欧美各国持续疏散其公民。阿富汗总统加尼在逃离该国后表示，该举动是为了避免流血冲突。而俄罗斯方面称，加尼是乘坐装满现金的汽车和直升机逃离的。北京16日表达了愿与塔利班发展良好关系的意愿，称“中方尊重阿富汗人民的意愿和选择”。

多少年了，阿富汗一直被说成是安全的。而现在，塔利班占领了这个国家。西方一些人对此惊诧不已。德国之声记者Waslat Hasrat-Nazimi指出，西方必须结束这种虚伪。

在与布林肯的通话中，中国外交部长王毅表示阿富汗现下的事实证明「把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家水土不服，最终难以立足」。中国外交部发布的声明表示，王毅称北京愿意与美国针对确保阿富汗不再发生新的内战或人道主义灾难进行对话。

声明写道：「美应在助阿维稳防乱丶和平重建上发挥建设性作用。美前一段仓促撤军已对阿局势造成严重负面影响，下步如再制造出新的问题，更不是一种负责任的态度。」

王毅还指出，美国的上届政府宣布撤销「东伊运」的恐怖组织定性，在反恐问题上搞双重标准，是「危险且错误的」。声明表示：「美方应改弦更张，为中美涉阿合作以及国际反恐合作扫除障碍。」

在塔利班於阿富汗各地取得惊人胜利的情况下，8月16日阿富汗首都喀布尔民众出现恐慌，成千上万的人涌向机场，拼命地试图逃离。虽然塔利班占领了喀布尔和其他许多城市，但阿富汗几乎没有发生流血事件。但在首都喀布尔，居民被一种恐惧感给压倒，一些人担心塔利班在1996年至2001年期间残酷的伊斯兰统治会重演。

(路透社丶法新社) 

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