拜登捍卫撤军决定 北京: 阿富汗迎来国家重建新起点

(德国之声中文网) 在美国30日完成阿富汗的撤军行动隔天，美国总统拜登发表全国演说，称美国的阿富汗撤离行动非常成功，但也提到目前仍有100多名美国人和数千名阿富汗人滞留在阿富汗。

拜登在演说中极力为自己在8月31日的最後期限前结束美国在阿富汗长达20年的战争辩护，他强调：「我不打算延长这场永远的战争，我也不想推迟一次没有终点的撤离行动。」

自几周前美国展开阿富汗撤离行动後，拜登便面临各方的严厉批评与质疑。上周在撤离行动进行时，喀布尔机场附近发生自杀式炸弹攻击，导致至少13名美国军人与169名阿富汗人死亡。

面对批评，拜登31日反问那些「要求美国在阿富汗进行第30年战争的人」，他们所谓至关重要的国家利益为何？拜登说：「我根本不相信继续在阿富汗部署数以千计的美国军队和花费数十亿美元会增强美国的安全和保障。」

演讲结束后，当被问及拜登对一些批评感到愤怒时，白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)说，拜登只是提出了他的「有力评估」。拜登31日表示，打破特朗普的协议会在阿富汗重新制造一场枪战。他表示，那些赞成继续打仗的人，没有意识到，在阿富汗部署美军的重担已经给美国军人带来了创伤后应激障碍丶财务困难丶离婚和其他问题。

拜登说：「当我听到其他人说我们本可以丶应该继续在阿富汗进行所谓的低级别努力，而且这麽做对我们的军人来说风险很低，成本很低时，我认为这代表没有足够的人理解美国对这些军人提出多少要求。」

除了国内的所有问题外，拜登还在调整美国政府与塔利班的新关系。塔利班是美国在2001年9月11日袭击美国后，在阿富汗推翻的伊斯兰激进组织，但现在该组织重新在阿富汗掌权。

拜登已交由美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与国际伙伴协调，确保塔利班履行其承诺，在未来的日子里为美国人和其他想要离开阿富汗的人提供安全通道。他说：「我们不单单根据他们的言辞，而是根据他们的行动来确保他们旅行这些承诺。」

拜登还试图回击称他没有兑现在美军撤离前，让所有美国人离开该国的承诺的批评。他说，许多留守的美国人是双重国籍，有些人与阿富汗有很深的家庭根源，这使他们要离开阿富汗变得复杂。他说：「底线是：在阿富汗，90%想离开的美国人都能够离开。对于那些剩下的美国人来说，他们的撤离没有最后期限。我们仍然致力于让他们离开，如果他们想出来的话。」

拜登重复了他的论点，也就是结束阿富汗战争是重新调整美国外交政策的关键一步，此举也是为了应对中国和俄罗斯带来的日益增长的挑战。他说中国或俄罗斯希望得到的是，美国在阿富汗再陷入十年的困境。

拜登表示就他看来，随着美国杀死乌萨马-本-拉丹 (Osama bin Laden)，这场战争本可以结束。他感叹地说，美国估计花了2万亿美元的纳税人钱来打这场战争。他问道：「就机会而言，我们因此失去了什么？」

美国国会的委员会对阿富汗战争的关注多年来有所减弱，但国会预计将就美国撤军中出现的问题举行公开听证会。众议院少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）31日将拜登政府的撤军行动描述为，可能是他有生以来美国政府在军事舞台上的最大失败，并承诺共和党议员将向白宫施加压力，要求得到答案。

对于许多美国指挥官和曾在阿富汗服役的美国军人来说，这是一个喜忧参半的日子。美国参谋长联席会议主席米利(Mark Milley) 将军说：「我们所有人都被痛苦和愤怒丶悲伤和难过，以及自豪和坚韧的情绪所困扰。」

米利本人在职业生涯的早期曾在阿富汗指挥过部队。他表示：「但有一件事我是肯定的，对于任何士兵丶水手丶空军或海军陆战队员和他们的家人来说，你们的服务是重要的。它不是徒劳无功的。」

中国：阿富汗人民迎来国家和平与重建的新起点

中国外交部发言人汪文斌在美国30日宣布完成撤军行动後，於例行记者会上表示，美国撤出阿富汗一事表明，肆意对别国进行军事干涉，将其价值观与社会制度强加於别国的政策注定是行不通的。

他说：「阿富汗得以摆脱外国军事占领，阿富汗人民迎来国家和平与重建的新起点，阿富汗历史翻开新的一页。中方始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，坚持不干涉阿富汗内政，奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。」

汪文斌也重申，实现阿富汗和平稳定和经济发展，需要建立开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同一切恐怖组织彻底划清界限。他说：「中方将继续同阿富汗各方和国际社会保持密切沟通协调，为阿恢复和平丶重建经济丶打击包括『东伊运』在内的一切恐怖组织及融入国际社会提供力所能及的支持帮助。」

此外，联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 周二再次敦促所有国家在「阿富汗人民最黑暗的时刻」帮助他们。他说，阿富汗几乎一半的人口需要人道救援才能生存，而该国面临着基本服务完全崩溃的威胁。

他对於阿富汗严日益加深的人道危机表达关切。古特雷斯说，目前有1800万阿富汗人需要援助才能生存，三分之一的人不知道他们的下一顿饭从哪里来，超过一半的五岁以下儿童预计明年会变得「严重营养不良」，而且每天都有人失去获得基本商品和服务的机会。

他强调：「在严重的干旱和即将到来的严冬条件下，国际社会必须紧急向该国快速提供额外的食品丶住所和保健用品。」

(美联社丶路透社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。