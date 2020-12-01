拜登指定防长人选 首位美国黑人防长呼之欲出

（德国之声中文网）美国当选总统拜登决定任命劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）担任美国防长。多家美国媒体报道了这个消息。这名67岁的退役将领会是美国首位黑人防长。拜登计划在本周正式宣布这项任命。

奥巴马执政期间，奥斯汀从2013年至2016年担任美国中央司令部司令。他曾领导在伊拉克、叙利亚、阿富汗等地的军事行动。逾40年的军旅生涯中，他还曾经被派驻过德国。

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奥斯汀对华态度尚不明朗。这位退役将军毕业于西点军校。《南华早报》报道，他平时低调寡言，很少参加新闻发布会或讨论会等公共活动。奥斯汀的发言人表示，奥斯汀本人拒绝置评被提名的消息。拜登过渡团队的一位发言人也不愿置评。

鉴于美中关系持续紧张等原因，领导五角大楼的人选受到关注。除了奥斯汀之外，对中国态度强硬的弗卢努瓦（Michèle Flournoy）被视为是热门人选。《纽约邮报》（New York Post）报道，弗卢努瓦今年6月份曾发文表示：“如果美国军方有能力在72小时内击沉南中国在南中国海所有的军舰、潜艇和商船，北京在封锁或入侵台湾之前可能会三思；他们将不得不考虑是否值得将他们的整个舰队置于危险之中。”

南中国海周边国家军力大PK 中国海军之花 中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

南中国海周边国家军力大PK 越南“黑洞” 过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

南中国海周边国家军力大PK 菲律宾海军旗舰 “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

南中国海周边国家军力大PK 来自欧洲船坞的战舰 印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

南中国海周边国家军力大PK 隐形战舰 就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

南中国海周边国家军力大PK 长臂美国 美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。 作者: Rodion Ebbighausen



美国政治新闻网站Politico 报道，接近拜登交接团队的一名前国防部官员透露，拜登团队认为奥斯汀是安全的选择，他被认为是一名优秀的将领，且应会是忠于执行拜登任务的好部下，比起同样被视为潜在人选的约翰逊（Jeh Johnson）或弗卢努瓦，奥斯汀日后与总统关系紧张的几率会减少，“或许分歧更少……关系会更顺畅。” 这位官员还认为，奥斯汀不会让人大吃一惊，“我认为他并不是一个会独立思考的人”。

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《南华早报》报道，他退休后加入了武器制造商雷神公司董事會（Raytheon Technologies Corp），這家是五角大楼最大的承包商之一。他也是美国最大的钢铁生产商纽柯(Nucor)和医疗保健公司泰尼特(Tenet)的董事会成员。

被正式提名后，和其他内阁成员一样，奥斯汀还需要参议院的批准，以及国会的豁免权，因为他不符合退役军官接掌国防部须等退役满7年的规定。背景是五角大楼本应由文官担任。特朗普2017年提名马蒂斯（Jim Mattis）出任防长，当时马蒂斯获得国会同意豁免。

特朗普政府“伤亡表” 约翰·博尔顿 2019年9月10日，特朗普在推特上宣布，解除国家安全顾问博尔顿(John Bolton)的职务，原因 是他和博尔顿“意见不合”。以鹰派作风著称的博尔顿是特朗普的第3个国安顾问。他对许多国家都抱持强硬立场，例如对朝鲜、伊朗、阿富汗、俄罗斯等。

特朗普政府“伤亡表” 马蒂斯 国防部长马蒂斯在圣诞节前宣布辞职。他明确表示在多项政策上与总统特朗普意见不同，并在辞职信中点名批评中俄。在宣布这个消息的前一天，特朗普表示要从叙利亚撤军，而五角大楼反对这个决定。

特朗普政府“伤亡表” 津克 特朗普12月中旬在推特上宣布，现任美国内政部长津克（Ryan Zinke）将于年底离职，成为华府第9名离职内阁官员。津克因其公款出行、政治活动和潜在利益冲突等问题正接受多项调查。

特朗普政府“伤亡表” 约翰·凯利 白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）在任职16个月后于2018年年底离职。2017年7月他接替了仅干了6个月的普里巴斯（Reince Priebus）。白宫幕僚长这个职位被认为是华盛顿最重要的职位之一。其任务就是落实总统的重要安排，为总统的各项决定提供必要的参考信息。

特朗普政府“伤亡表” 塞申斯 2018年11月7日，司法部长塞申斯 (Jeff Sessions) 宣布请辞，并强调他是在特朗普要求下做出此决定。从塞申斯宣布通俄门调查由穆勒接手之后，多次受到特朗普公开抨击。被看作是特朗普亲信的威廉·巴尔(William Barr)成为新任司法部长。

特朗普政府“伤亡表” 妮基·黑利 美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）在2018年10月宣布将于年底卸任。在担任驻联合国大使期间，黑利是美国强硬对外政策言辞犀利的代言人。特朗普也对黑利的工作表示了赞扬。前福克斯女主播诺尔特（Heather Nauer）接替黑利成为新的美国驻联大使。

特朗普政府“伤亡表” 蒂勒森(Rex Tillerson) 2018年3月，特朗普宣布解除国务卿蒂勒森的职务，并由中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任。特朗普在接受媒体采访时说，他“自己作出了将蒂勒森解职的决定”，原因则是“政见不同”。他还补充说，蒂勒森“现在将会更加幸福”。去年11月，一度有消息称蒂勒森官位不保，当时特朗普还亲自辟谣。特朗普还曾说要和蒂勒森“智商大比拼”，以回应“蒂勒森曾称特朗普是蠢货”之传言。

特朗普政府“伤亡表” 麦卡比(Andrew McCabe) 蒂勒森被解职后三天，美国联邦调查局副局长麦卡比也丢了工作。司法部长塞申斯给出的理由是麦卡比“行为不当”，认为其在针对希拉里的调查工作中向《华尔街日报》提供误导信息。麦卡比则认为，这是对他调查“通俄门”的报复，FBI前局长科米已经因此在去年5月被解职。值得注意的是，到3月18日，麦卡比就能达到规定工作年限，享受FBI的全额退休金。但是他的解职通知却在两天前下达。

特朗普政府“伤亡表” 科恩（Gary Cohn ） 白宫首席经济顾问科恩2018年3月初主动辞职。他强烈反对特朗普提高钢铁、铝材进口关税的做法，积极提倡全球自由贸易。他在花费11小时试图让特朗普回心转意、却徒劳无功之后，宣布辞职。他的离去也意味着特朗普经济团队中保守派势力胜出，让外界更加担心美国将进一步趋向贸易保护主义，甚至开启贸易战。

特朗普政府“伤亡表” 斯蒂芬·班农 班农是特朗普麾下的重要成员。自选战期间起，这名右翼阵营的旗手人物就是特朗普的顾问，他支持特朗普“优先美国”的战略。然而，班农在白宫也没能呆满一年 。2017年8月18日，白宫方面证实了班农离开特朗普团队的消息。班农随即重返他以前任职的极右翼媒体布莱巴特新闻（Breitbart News），继续担任执行主席。

特朗普政府“伤亡表” 安东尼·斯卡拉穆齐（Anthony Scaramucci） 这位53岁的前对冲基金投资人绰号“莫齐”（Mooch），担任通讯联络主任仅10天。该职位此前空缺数月，然而，前海军陆战队上将约翰·凯利（John Kelly）上任幕僚长同日，斯卡拉穆奇就不得不离职。特朗普对斯卡拉姆齐臭名昭著的对其他高级官员的谩骂攻击感到不悦。

特朗普政府“伤亡表” 沃尔特·肖布（Walter M. Shaub Jr.） 这位前政府道德办公室主任于2017年7月辞职。此前，他与白宫就特朗普的复杂金融资产发生争执。据称，肖布曾称特朗普政府是个“笑柄”。

特朗普政府“伤亡表” 雷恩斯·普里巴斯（Reince Priebus） 这位前白宫幕僚长上任六个月后（2017年7月）被迫离职，此前他与白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇发生公开口角。据称，普里巴斯是白宫西翼反对任用斯卡拉穆奇的人员之一。

特朗普政府“伤亡表” 肖恩·斯派塞（Sean Spicer） 2017年7月，与总统和媒体关系都不好的这位白宫发言人辞职。此前，斯派塞告知特朗普他强烈反对任命斯卡拉穆奇为白宫通讯联络主任。

特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·杜布克（Michael Dubke） 2017年5月，这位白宫前通讯联络主任被要求离职。理由是认为他没能处理好有关俄罗斯干预美国大选的各种指责。

特朗普政府“伤亡表” 詹姆斯·科米（James Comey） 2017年5月，特朗普解雇了联邦情报局局长（FBI）科米，理由是他处理克林顿电邮调查不当。但批评者认为，FBI调查特朗普选战团队与俄罗斯的关系才是真正的原因。

特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·弗林（Michael Flynn） 2017年2月，特朗普的国家安全顾问弗林上任不到1个月就宣告辞职。他被发现曾在特朗普就职以前，与俄罗斯驻美大使谈及美国对俄制裁，并就该谈话误导副总统彭斯。





文木 / 石涛 （美联社，路透社等）

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