拜登拉攏佐科威抗中 印尼促美實現加薩停火

（德國之聲中文網）印尼總統佐科威（Joko Widodo，另譯：佐科．維多多）週一（11月13日）訪問白宮，與美國總統拜登會晤。佐科威向拜登當面施壓，要求美國採取更多措施，幫助實現加薩停火。

拜登與佐科威的會談，在眾所矚目的中美「拜習會」前登場。法新社指出，華盛頓原意是要拉攏雅加達、深化兩國關係，讓拜登在與中國國家主席習近平會面之前，展示美國與印尼的關係升級，然而以色列與哈馬斯的戰爭卻令此次會談主軸變調。

在與拜登會晤時佐科威表示，印尼呼籲美國採取更多行動來制止加薩的「暴行」。他說：「為了人類，停火是必須的。」

上週，佐科威剛剛出席在沙烏地阿拉伯舉行的阿拉伯和穆斯林領導人峰會。該峰會譴責以色列並呼籲停火。佐科威表示將把峰會上發出的「強烈訊息」帶給拜登，也將「應巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）的要求，將關於戰爭的具體訊息轉達給拜登總統」。

11月13日，加薩艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）。加薩的人道救援情況正引發世界關注與憂心。

兩國元首會晤前，一名不具名的美國官員向法新社透露，「聽取印尼對中東持續衝突的看法至關重要」，美方也將敦促印尼在解決中東局勢方面，發揮「更大的作用」。該名美國官員表示，這將包括停火問題以及長期目標，如戰後解決方案和重建支離破碎的加薩地帶。

印尼是世界上以穆斯林為多數的國家中，人口最多的國家，印尼的穆斯林佔總人口的比例逾85%。此外，印尼也是繼美國、印度後的全球第三大民主國家。以哈衝突爆發後，印尼基於宗教與歷史淵源，當地有許多集會聲援聲援巴勒斯坦，印尼在解決中東問題上扮演的角色也受到關注。

在以哈衝突爆發後不久，佐科威即發聲敦促立刻停止「戰爭與暴力行為」。他在一段影片演說中表示，「衝突根源，也就是以色列占領巴勒斯坦領土，必須根據聯合國決議立刻得到解決。」

相較於此，拜登在兩人會晤時更專注於升級與印尼的全面戰略夥伴關係。拜登表示：「這將標誌著美國和印尼之間的關係，進入了一個全面的新時代，影響觸及方方面面。」由於印尼擁有大量關鍵礦產儲備，兩國也談及了電動汽車電池和其他清潔能源技術所需的關鍵礦產合作。

與許多新興國家和發展中國家一樣，印尼獲得了中國的大量投資和貸款，尤其是用於基礎設施項目的投資和貸款。數月前才剛剛正式開通的印尼雅萬高鐵，正是「一帶一路」倡議的旗艦項目。

為了因應北京在印太地區日漸增長的影響力，華盛頓一直希望鞏固、拉攏該地區國家。今年9月，拜登才剛剛訪問河內，當時也宣布了美國與越南關係的升級。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

（法新社等）

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