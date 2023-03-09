拜登抛弃特朗普方案 空军一号新涂装将延续经典

（德国之声中文网）美国空军周五（3月10日）宣布，美国总统拜登选定了新的空军一号总统专机的涂装设计，该设计与现有的VC-25A机队涂装非常相似，这也代表拜登没有采用前总统特朗普任职期间选择的涂装颜色。

目前拜登选定的白色加两种蓝色的设计可以追溯到肯尼迪总统执政时期，而前总统特朗普曾提议采用更突出的红、白、蓝设计，飞机中间有一条深红色的条纹，下半部则为深蓝色。

特朗普版本需额外测试

特朗普提出的设计与他的私人飞机外观有异曲同工之妙，但空军此次发布的声明中提到，特朗普的配色方案将导致在某些环境中机身温度增加，因此面临额外的热学测试和可能的制造延误。

拜登搭乘空军一号

空军表示，拜登政府选择的替代涂装方案是让目前的「知更鸟蓝」略微加深，发动机将是更深的蓝色。空军也提到，机身不会使用抛光的金属，「因为现代商务客机使用的外层合金不允许抛光」。

新空军一号VC-25B将取代目前的VC-25A机队，这些目前仍在服役中的飞机面临功能差距、维护成本上升和零部件过时等问题。美国空军指出，对新版飞机的更新将包括电力升级、医疗设施和自卫系统等。

新飞机将于何时交付？

波音公司正在为该项目对两架747飞机进行大幅改造，空军去年曾表示波音公司计划在2026年和2027年交付下一代空军一号，但现在预计交付时间延后至2027年和2028年。这表示，2024年大选的胜选者将成为第一位乘坐新版空军一号的总统。

（法新社、美联社、路透社）

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