 拜登抛弃特朗普方案 空军一号新涂装将延续经典 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

拜登抛弃特朗普方案 空军一号新涂装将延续经典

新版美国总统专机“空军一号”涂装方案揭晓，拜登没有采用特朗普在任时提议的设计，而是在经典版本的基础上做了调整。不过，由于飞机预计交付时间延至2027年以后，所以只有2024年总统大选的当选者才能乘坐新版专机。

美国总统专机“空军一号”资料图片

美国总统专机“空军一号”资料图片

（德国之声中文网）美国空军周五（3月10日）宣布，美国总统拜登选定了新的空军一号总统专机的涂装设计，该设计与现有的VC-25A机队涂装非常相似，这也代表拜登没有采用前总统特朗普任职期间选择的涂装颜色。

目前拜登选定的白色加两种蓝色的设计可以追溯到肯尼迪总统执政时期，而前总统特朗普曾提议采用更突出的红、白、蓝设计，飞机中间有一条深红色的条纹，下半部则为深蓝色。

特朗普版本需额外测试

特朗普提出的设计与他的私人飞机外观有异曲同工之妙，但空军此次发布的声明中提到，特朗普的配色方案将导致在某些环境中机身温度增加，因此面临额外的热学测试和可能的制造延误。

拜登搭乘空军一号

拜登搭乘空军一号

空军表示，拜登政府选择的替代涂装方案是让目前的「知更鸟蓝」略微加深，发动机将是更深的蓝色。空军也提到，机身不会使用抛光的金属，「因为现代商务客机使用的外层合金不允许抛光」。

新空军一号VC-25B将取代目前的VC-25A机队，这些目前仍在服役中的飞机面临功能差距、维护成本上升和零部件过时等问题。美国空军指出，对新版飞机的更新将包括电力升级、医疗设施和自卫系统等。

空军一号机身的「知更鸟蓝」色调将略为加深

空军一号机身的「知更鸟蓝」色调将略为加深

新飞机将于何时交付？

波音公司正在为该项目对两架747飞机进行大幅改造，空军去年曾表示波音公司计划在2026年和2027年交付下一代空军一号，但现在预计交付时间延后至2027年和2028年。这表示，2024年大选的胜选者将成为第一位乘坐新版空军一号的总统。

 

（法新社、美联社、路透社）

 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Ein Techniker arbeitet an den Servern im ersten 5G «Standalone»-Standort von Vodafone in Frankfurt. In seinen 5G-Rechenzentrem setzt Vodafone auf Technik von Ericsson. (zu dpa: Kein Huawei: Netzbetreiber setzen beim 5G-Kernnetz auf Ericsson) +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：中国技术与德国网络安全 09.03.2023

据报道，德国内政部本周致函境内各大网络运营商，要求他们在四周内将目前在5G网络中使用的所有华为和中兴制造的关键部件上交审核。 过去几年来，德国政府在5G网是否应禁用中国组件的问题上一直犹豫不决，现在是要痛下决心了吗？

National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby speaks during the daily briefing in the Brady Briefing Room of the White House in Washington, DC, on February 10, 2023. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

美军又击落一高空飞行物 来源暂不明确 11.02.2023

白宫2月10日晚间通报，在阿拉斯加海岸、美国领空内，空军战机又击落了一枚高空飞行物。和一星期前击落的中国气球相比，这次的飞行物体积小许多，高度也较低，对民航航线造成了干扰。美方强调，暂不清楚飞行物的来源。

In this photo released by Xinhua News Agency, Visiting Philippine President Ferdinand Marcos Jr., right, walks with Chinese President Xi Jinping after reviewing an honor guard during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, Wednesday, Jan. 4, 2023. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. is pushing for closer economic ties on a visit to China that seeks to sidestep territorial disputes in the South China Sea. (Shen Hong/Xinhua via AP)

客座评论：中国外交的再转折与习近平的心态 10.03.2023

二十大以后，习近平一切为了复兴经济的基调一定，战狼外交似乎也有松弛。习近平在巴厘与拜登的短暂交流，似乎拟定了今后要缓和中美关系，并确定了布林肯访华的计划。但习近平似乎又对他制定的政策作了调整，形成了一个“硬-软-硬”的循环，这里的原因值得探讨。