拜登批特朗普涉北约言论可耻 德国军费增加创纪录

（德国之声中文网）美国前总统特朗普上周末表示，「鼓励」俄罗斯入侵不履行北约（NATO）财务义务的国家。对此，美国总统拜登2月13日抨击特朗普的言论「相当于向俄罗斯总统普京屈服」。

特朗普2月10日在竞选集会上发表讲话，谈到在一次北约会议上被未指名的某国总统问到：如果没遵守北约国防支出准则却遭到俄罗斯的攻击，美国是否会出手相助？特朗普的答覆是：不会，并且他会「鼓励」俄罗斯「为所欲为」。

拜登抨击：邀请俄罗斯入侵美国的盟友

拜登13日在白宫呼吁众议院议长约翰逊（Mike Johnson）将参院通过的针对乌克兰、以色列和台湾的军事援助计划提交众议院投票时，对特朗普的言论表示：「你能想像一位美国前总统会这么说吗？全世界都听到了，最糟糕的是他是认真的。」他严厉批评特朗普此番发言「可耻、危险、不符合美国精神」、「相当于邀请俄罗斯入侵美国的盟友」。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

北约秘书长斯托尔滕贝格警告说，任何有关联盟国不互相保卫的暗示都会损害所有成员国的安全。欧盟外交事务代表博雷利批评特朗普的言论「可怕且危险」，他也补充指出：西方国防联盟不能随美国总统心情，成为一个任人点餐的「菜单式」联盟。

北约第五条协议确保成员国在受到攻击时相互协助防御，而第三条协议规定成员国同时也必须做出适当「努力」发展各自的防御能力。所谓的努力包含成员国在2014年威尔士峰会上承诺将国内生产总值（GDP）的2%用于国防，但一些国家仍尚未实现这一目标。

特朗普政策顾问提议改「分级联盟」

据路透社报导，特朗普竞选团队政策顾问、前国安官员凯洛格（Keith Kellogg）周二提议，若北约成员国的国防支出未达到GDP的2％，则取消该成员国享有的「第五条」保护。他提到还可能采取其他不太严厉的制裁，例如失去培训或共享设备资源的机会，并且补充说成员国应能任意退出北约。

凯洛格也称，若特朗普在11月的美国总统大选中获胜，他可能会向特朗普建议于明年举行会议讨论北约未来。他表示，北约随后可能成为一个「分级联盟」，其中遵守北约创始条款的成员将享有更多的保护。凯洛格拒绝透露是否与特朗普讨论过这些提议，特朗普竞选团队也没有对他的发言作出回应，但团队此前已将凯洛格定为其政策顾问。

北约称2024年三分之二成员国达标

在本周三于布鲁塞尔举行的北约会议上，斯托尔滕贝格表示，北约31个国家中有18个将在2024年实现国防开支占GDP的2%的目标。其中，德国也首次进入达标名单。斯托尔滕贝格补充说，北约的欧洲成员今年将总共投入3800亿美元用于国防。

根据北约此前的估计，到2023年有11个盟国达到2%的目标，它们是美国、波兰、希腊、爱沙尼亚、立陶宛、芬兰、罗马尼亚、匈牙利、拉脱维亚、英国和斯洛伐克。

德国国防支出创纪录

德国政界和专家近期对于增强防御力量的呼声越来越大。德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）也表示，北约必须为俄罗斯在未来五到八年内袭击北约成员国的可能性做好准备。

从联邦政府报告的国防支出金额可以观察到德国正在为未来做准备。据德新社统计，德国今年向北约报告国防开支相当于734.1亿美元，占其GDP的2.01%。这对德国来说是一个创纪录的数值，也是自1992年以来德国首次突破此国防支出占比。在冷战时期，西德的军事开支通常高于3%。

（综合报导）

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