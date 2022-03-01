拜登批普京獨裁者 美對俄關領空挺烏克蘭

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）當地時間週二（3月1日）在國會發表他上任後的第一次國情咨文，他明確表示不會派兵到烏克蘭，但讚許烏克蘭抵禦俄羅斯侵入的堅定意志。

拜登表示，美國部隊沒有參與、也不會參與俄軍在烏克蘭發起的軍事衝突，他並對普京提出猛烈批評說：「一個俄羅斯獨裁者，入侵一個國家，將為此付出代價。」

拜登原計劃在他首次的國情咨文中，細數他的政績，包含談論美國如何在新冠疫情中取得轉機，並概述他希望在未來幾個月內完成的工作，但因應烏克蘭情勢改變了演講內容。

拜登在俄羅斯入侵的第六天發表講話時說，普京的侵略是「有預謀的、且完全無緣由的」，他並同時讚揚了西方盟友以嚴厲的製裁應對的決心。

拜登說：「（普京）認為他可以在國內分化我們，但普京錯了。我們已經準備好了。」他指出，已責成美國司法部建立專門小組，著手調查俄羅斯寡頭的犯罪行為，「並扣押他們的遊艇、豪華公寓和私人飛機」。

他同時宣布，將與盟友一起關閉美國領空，禁止所有俄羅斯航班進入，以進一步孤立俄羅斯，對他們的經濟增加額外壓力。

猛力批評普京

拜登抨擊普京「無端且有預謀」的入侵，並呼籲「如果你能站起來，讓我們每個人都站起來，並向烏克蘭發出一個明確的信號」。美國及其盟國已經對俄羅斯的經濟和金融進行嚴厲制裁。拜登說：「俄羅斯的經濟正在衰退，而普京該受到指責」。

他續稱：「他以為他可以進入烏克蘭，世界就會翻轉。但相反地，他遇到了一堵他從未想像到的『力量之牆』。」拜登說：「從澤倫斯基總統到每一個烏克蘭人，他們的無畏、他們的勇氣、他們的決心，激勵著全世界。」

根據美國白宮公佈的國情咨文全文內容，拜登指出：「縱觀我們的歷史，我們已經學到了這個教訓，當獨裁者不為他們的侵略行為付出代價時，他們會造成更多的混亂。他們繼續前進。而且，對美國和世界造成的威脅和代價不斷上升。這就是為了確保歐洲二戰後的和平與穩定而建立北約的原因，美國與其他29個國家同樣是其成員，這很重要，美國的外交非常重要」。

他稱，普京拒絕了在外交方面努力。他認為西方和北約不會回應。而且，他認為他可以在國內分裂我們，但「普京錯了，我們已經準備好了。」拜登說。

根據白宮官網，國情咨文內容還提及，「俄羅斯股市已經損失了40%的價值，交易仍然暫停。俄羅斯經濟正在衰退，普京一人難辭其咎。」拜登稱：「我們與我們的盟友一起，正在為烏克蘭人爭取自由的戰鬥提供支持。」其中包括超過10億美元的直接援助，將用在軍事、經濟、人道援助上。

「烏克蘭人民正在保衛他們的國家，我們將繼續援助，並幫助他們減輕痛苦，」國情咨文寫道。

（美聯社、路透社等）

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