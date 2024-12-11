拜登批准国家安全备忘录 协助特朗普应对中俄伊朝

白宫周三表示，拜登总统已经批准了一份新的国家安全备忘录，该备忘录旨在为即将上任的特朗普政府提供路线图，以应对中国、伊朗、朝鲜和俄罗斯之间日益增长的合作。

(德国之声中文网)据美联社报道，拜登政府官员今年夏天开始制定该备忘录。据两位高级政府官员称，这份文件的目的是帮助下届政府从一开始就确定如何处理美国最主要的敌手和竞争对手之间日益紧密的关系。

这两位官员在匿名的情况下表示，根据白宫制定的基本规则，这份机密备忘录不会公开，因为其中的一些内容非常敏感。

该文件包括四项广泛的建议：改善美国政府机构间的合作，加快与盟国共享有关四个对手的信息，调整美国政府对制裁和其他经济工具的使用以取得最大成效，并加强准备以应对同时发生的涉及对手的危机。

美国多年来一直关注四个国家之间的合作。2022 年俄罗斯入侵乌克兰后，四国之间的协调加快了。

官员们指出，随着俄罗斯被世界大部分国家孤立，莫斯科已向伊朗寻求无人机和导弹。俄罗斯从朝鲜获得了火炮、导弹，甚至还有数千名士兵前往帮助俄罗斯试图将乌克兰军队赶出库尔斯克地区。与此同时，中国向俄罗斯提供了军民两用部件，帮助其维持军事工业基地的运转。

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作为回报，俄罗斯向伊朗派遣了战斗机，并协助德黑兰加强其导弹防御和太空技术。

朝鲜从俄罗斯获得了急需的燃料和资金，以帮助其建立制造和军事能力。这些官员还说，俄罗斯 “事实上已经接受了朝鲜成为拥有核武器的国家”。

与此同时，中国也从俄罗斯的技术诀窍中获益匪浅，两国正共同努力深化军事技术合作。两国还在北极地区进行联合巡逻。

拜登和当选总统特朗普有着截然不同的世界观，但即将上任和即将离任的政府官员都表示，拜登和特朗普在过渡期间寻求在国家安全问题上进行协调。

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（美联社）

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