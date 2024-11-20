拜登批准乌军使用杀伤人员地雷

继批准乌克兰使用美国远程导弹系统对俄罗斯境内实施打击之后，拜登又批准向乌克兰提供杀伤人员地雷的请求。

（德国之声中文网）为帮助乌克兰应对日益艰难的战争局势，即将卸任的美国总统拜登批准向乌克兰提供杀伤人员地雷的请求。杀伤人员地雷的使用可能有助于乌克兰遏制俄罗斯军队在其东部领土上的推进。但是，军控倡导组织对此提出了强烈的批评。

乌克兰方面表示，他们需要地雷来应对战况，在乡村地区，平民已经迁徙，唯有大片农田，使用"非持续性"地雷对平民风险不大。

自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，俄乌双方均在乌克兰领土上部署了大量地雷，估计其中两成以上已受到地雷污染。由于国际社会的反对，拜登政府此前一直没有批准向乌克兰提供人员杀伤地雷，但美国此前已经向乌克兰提供了反坦克地雷。

据报道，与俄罗斯的地雷不同，美国提供的非持续性地雷在预定时间之后会自动失效--预设时间从四小时到两周不等。这些地雷采用电子引信，需要电池供电才能引爆。一旦电池耗尽，地雷将不再引爆。

国际社会于1997年通过了《禁止杀伤人员地雷公约》（又称《渥太华公约》），来禁它的使用、生产、储存和转让，并要求采取行动以防止和应对杀伤人员地雷的长期影响。

全球共有164个国家签署了这项公约，其中包括乌克兰。俄罗斯、中国、美国和以色列等均不是签约国。

人权观察组织韦尔汉姆（Mary Wareham）表示，拜登的决定"令人震惊，是破坏性的"。她指出，即便是"非持续性地雷"，也对平民构成风险，需要进行复杂的清理工作，而且并非总能可靠地拆除。

(综合报道)

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