拜登批准乌军使用杀伤人员地雷 普京降低核战争门槛

继批准乌克兰使用美国远程导弹系统对俄罗斯境内实施打击之后，拜登又批准向乌克兰提供杀伤人员地雷的请求。普京则签署经过修订的俄罗斯核原则，降低了发动核战争的门槛。

（德国之声中文网）据多家媒体报道，美国总统拜登已批准向乌克兰提供杀伤人员地雷的请求。

杀伤人员地雷的使用可能有助于乌克兰遏制俄罗斯军队在其东部领土上的推进。但是，军控倡导组织对此提出了强烈的批评。

这是即将卸任的拜登政府采取的一系列紧急行动的一部分，旨在帮助乌克兰应对日益艰难的战争局势。

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乌军首次使用美国远程导弹

此前，白宫已批准乌克兰使用美国提供的强大的远程导弹系统对俄罗斯境内进行打击。据悉，数千朝鲜士兵增援俄罗斯，促使拜登转变坚持了几个月的立场。

乌克兰周二（11月19日）表示，其部队在拂晓前的一次攻击中，首次动用美国提供的远程弹道导弹，打击俄罗斯布良斯克州的弹药库。

俄罗斯国防部发表声明说，"乌克兰武装部队昨夜击中了布良斯克州的一处设施，"使用了六枚美国制造的"陆军战术导弹系统"(ATACMS)导弹。

俄罗斯单方面的地雷战

目前，俄罗斯采取的战术包括派遣小股士兵步行或骑摩托车绕到乌克兰阵地后方，这些士兵往往有去无回。但是，在像恰西夫亚尔（Chasiv Yar）和库拉霍韦（Kurakhove）这样的被围困城镇，俄军频繁派出这样的送死小分队，让乌军倍感压力。

乌克兰方面表示，他们需要地雷来应对这种情况。在这些乡村地区，平民已经迁徙，唯有大片农田，使用"非持续性"地雷对平民风险不大。

自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，俄军在战斗中大量部署地雷。估计超过20%的乌克兰领土已受到地雷污染。由于国际社会的反对，拜登政府此前一直没有批准乌克兰使用地雷。

据报道，与俄罗斯的地雷不同，美国提供的非持续性地雷在预定时间之后会自动失效--预设时间从四小时到两周不等。这些地雷采用电子引信，需要电池供电才能引爆。一旦电池耗尽，地雷将不再引爆。

美国此前已经向乌克兰提供了反坦克地雷。杀伤人员地雷能够快速部署，阻止地面部队的推进。

禁雷公约与美国政策

杀伤人员地雷又称反步兵地雷，是指设计成在人员出现、接近或接触时爆炸而使一名以上人员丧失能力、受伤或死亡的地雷。国际社会于1997年通过了《禁止杀伤人员地雷公约》（又称《渥太华公约》）来禁止这些武器的使用、生产、储存和转让，并要求采取行动以防止和应对杀伤人员地雷的长期影响。

全球共有164个国家签署了这项公约，其中包括乌克兰以及所有欧盟成员国。然而，尚未签署该项公约的国家包括俄罗斯、中国、美国和以色列。

拜登在2022年恢复了奥巴马时代的政策，禁止美国在朝鲜半岛以外转让和使用杀伤人员地雷。

特朗普政府曾在2020年推翻该项政策，认为需要战略性地使用地雷来对抗俄罗斯和中国等对手。

即将再次上任的特朗普一直对美国持续援助乌克兰表示怀疑。他甚至宣称在就任前就将结束战争。不过他尚未公布任何如何结束战争的计划。

普京降低核战争门槛

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指责华盛顿试图让冲突升级。克里姆林宫誓言将进行报复。

俄罗斯总统普京周二签署了一项经过修订的核原则，宣布任何国家在一个有核国家支持下对俄罗斯发动常规攻击，将被视为联合攻击，有可能触发核回应。

俄罗斯政府发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)回答记者提问时表示，该项修订是"及时作出"的，普京希望将其更新，"以适应当前的局势"。

作为回应，白宫国家安全委员会发言人说，美国对俄罗斯宣布更新核原则并不感到吃惊；目前，美国没有看到改变自身核态势的必要。

美国驻乌克兰大使馆 图像来源: Sputnik/dpa/picture alliance

美国关闭驻基辅大使馆

与此同时，美国国务院表示将关闭其位于基辅的大使馆，因为"收到具体信息，可能会在11月20日发生重大空袭"。美国使馆网站发布声明写道，"经过高度慎重的考虑，大使馆决定关闭。大使馆指示员工就地避难，并建议美国公民在空袭警报发布时随时立即避难。"

此前，美国大使馆在新年和乌克兰8月独立日前夕发布过类似的空袭警告。

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来自人权组织的批评

据报道，乌克兰承诺不会在人口稠密地区部署杀伤人员地雷。

军控倡导者指出，即便是非持续性地雷也存在安全隐患。

"这是一个令人震惊和破坏性的决定，"人权观察组织韦尔汉姆（Mary Wareham）表示。她指出，即便是"非持续性地雷"，也对平民构成风险，需要进行复杂的清理工作，而且并非总能可靠地拆除。

拜登政府已承诺在冲突结束后支持乌克兰进行地雷清理工作。

乌克兰冲突促使其他国家重新评估对杀伤人员地雷的反对立场。今年早些时候，波罗的海国家立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚曾考虑退出《渥太华公约》，以增强对俄罗斯侵略的防御能力。然而，他们最终决定加强反坦克地雷等对平民危害较小的武器库存。

（综合报道）

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