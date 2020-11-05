 拜登扩大领先优势 特朗普似乎改变策略 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

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时政风云

拜登扩大领先优势 特朗普似乎改变策略

伴随着拜登在宾州领先，这位民主党人距离白宫越来越近。众议院议长佩洛西已经开始用“当选总统”称呼拜登。与此同时，特朗普一改之前的口径，不再提停止计票，而转为质疑整个选举的公正性，并称“永远不会停止战斗”。

Kombobild | US Wahlen 2020

（德国之声中文网）目前，美国大选的焦点集中在宾夕法尼亚州。该州总共有20张选举人票，如果拜登拿下宾州，意味着他赢得2020年美国大选。

共和党人提出紧急申请

宾州的共和党人目前向美国最高法院提出紧急申请，要求将选举日当天以及之后收到的选票区分开来。该动议旨在阻止统计那些选举日之后寄到的选票。在美国一些州，贴了11月3日选举日及之前邮戳的选票在之后寄达依然有效。宾州就是其中之一。选举前，最高法院拒绝推翻该规则。不过，多位保守派法官表明愿意在选举后再次讨论该问题。

鉴于这一纠纷，美国最高选举官、民主党人博克瓦尔（Kathy Bockvar）已下令，分开存放晚抵达的选票。

目前没有证据表明有人可能违反了博克瓦尔的命令，但是共和党人表示，鉴于选举后的“混乱”，目前不清楚是否所有州遵守了这一规定。

USA Präsidentschaftswahlen | Anhänger von Trump (Marco Bello/REUTERS)

图为特朗普的支持者，其牌子上写的是“这是欺诈”

不排除重新计票

截至美东时间下午4点，根据CNN的统计，宾州已经统计出该州96%的选票，拜登目前领先特朗普0.2个百分点。

值得一提的是，在该州，如果两位候选人之间的差距小于0.5个百分点，将自动启动重新计票。

美国各州对于重新计票的规定有所不同。在另一个竞争格外激烈的佐治亚州，该州州务卿表示，两位候选人在该州得票极为接近，该州可能将会重新清点选票。不过据CNN报道，目前拜登扩大了他在佐治亚州的领先优势，领先特朗普0.1%百分点（4000余张选票）。

按照CNN的计票统计，截至美东时间下午5点，拜登与特朗普的得票比仍为253比213。候选人获得270票将当选美国总统。

USA Präsidentschaftswahlen | Anhänger von Biden (Steve Marcus/REUTERS)

拜登的支持者举着民主党的旗帜，旁边是特朗普的支持者

“当选总统”“为时过早”

拜登将在美国当地时间晚8点发表全国讲话。截至发稿，拜登还没有正式宣布胜利，但是众议院议长佩罗西（Nancy Pelosi）已经将拜登称为“当选总统”（president-elect）。

在推特上，也有一些帖子将拜登称为“当选总统”，不过被推特加上了“为时过早”的标识。

DW.COM

据美国有线新闻网报道，拜登在宾夕法尼亚州的得票率也反超特朗普。宾州总共有20张选举人票。如果特朗普失去宾州，就将彻底与连任无缘。

美国总统大选选情胶着，网上各种传言不断，现任总统特朗普本人也通过推特推波助澜。德国之声对种种流言进行一番审视。

中国媒体对本次美国大选的关注度并不高，为数不多的报道中，也更多聚焦围绕大选产生的混乱现象。

目前来看，拜登当选可谓十拿九稳。在这位民主党人获胜后，特朗普会像其前任们一样，发表体面的败选讲话，或者向拜登表示祝贺吗？从这位总统目前的表现来看，这让人有点难以想象。

在拜登成功在佐治亚州和宾州实现颜色翻转后，特朗普团队方面强调，选举还没有结束。特朗普竞选总顾问摩根（Matt Morgan）在一份声明中说，将拜登称为获胜者是基于对四个州结果的预测，而这些州的统计还远未结束。他同时指控佐治亚州、宾州和内达华州存在选民欺诈和违规行为。

特朗普:希望统计所有合法选票

与此同时，特朗普周五则从质疑特定选区的结果转变为质疑整个大选过程，并威胁将会采取更多法律行动。

他在其选举团队发布的一份声明中说，“这已经不再是关乎某一次选举，而是我们整个选举过程的公正”。他还说，“我将永远不会停止为你们和我们的国家而战”。

就在一天前，特朗普还在高呼“停止计票”，如今他则改变口径，称他想统计每一张合法的选票，而不是那些非法的。尽管特朗普及其团队多次提到选举中的“舞弊现象”，但目前没有客观证据证实这一点。

截至美东时间周五下午，美国已经统计了选票总数的92%，其中拜登获得超过7400万选票，领先特朗普400万票。

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    作者: Astrid Prange


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