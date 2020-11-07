 拜登打算怎么搞经济？ | 经济纵横 | DW | 09.11.2020

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经济纵横

拜登打算怎么搞经济？

特朗普一直被认为在经济方面比他的挑战者乔·拜登更有能力。现在，拜登必须要能够证明，他有能力让美国经济重回正轨。

US-Präsidentschaftskandidat Biden im Gespräch mit Arbeitern in einem Werk in Detroit (Reuters/B. McDermid)

拜登能否搞好美国经济？

（德国之声中文网）四年前，特朗普向美国工人许下了不可思议的诺言：让制造业的就业岗位回归美国。这些工作岗位是近100年来超级大国美国经济成功的支柱，但是在过去的20年里，这些工作岗位已经流失到中国和墨西哥等国家。

对试图重振国内制造业的举措带来的结果褒贬不一，但特朗普的贸易保护主义和他的"让美国再次伟大 "或 "美国优先 "的口号都受到了劳动阶层的欢迎。

因此他的民主党挑战者拜登在竞选中也承诺，如果他赢得总统竞选，将恢复美国的工业霸主地位，也就不足为奇了。现在拜登胜选已确定无疑，他必须履行他的承诺。

USA Automobilindustrie bei Detroit (Getty Images/AFP/J. Kowalsky)

美国工业的衰落是竞选期间的重要话题（图为位于密歇根州弗林特市的通用汽车制造厂）


对就业岗位的承诺

正如拜登在胜选感言中明确表示的那样，抗击新冠疫情将是其政府的首要任务，但是他也将继续推动"购买美国货！"运动，以支持国内制造业，以此创造数百万个新的就业机会，其中包括汽车行业的100万个就业机会。但前提是成功抗击疫情，否则经济就无法恢复。


拜登为制定的经济政策计划中还包括对将工作岗位转移到国外的公司额外征收10%的税。此举也是为了堵塞税务漏洞，因为美国跨国公司可以借助这些漏洞将其国外的生产利润绕开美国国税局达到避税目的。与此同时，加强国内生产的项目将享受百分之十的税收减免优惠待遇。

穆迪评级机构首席经济学家赞迪(Mark Zandi)向德国之声表示，拜登计划中的这种"胡萝卜加大棒 "的做法很可能对美国企业对生产地点的选择产生影响。但赞迪补充说，要做到这一点，民主党不仅要征服白宫，"如果参议院仍由共和党控制，拜登将很难实施新法规，"美国制造"法案也是如此。
 

不能令人信服

也有一些经济学家认为拜登的经济承诺和特朗普当时的承诺一样令人质疑。毕竟，国际运营的跨国公司通常都是为了提高盈利而将生产迁往国外，例如迁移到还属于新兴市场的中国或者巴西等国家。

经济学家埃德·洛特曼（Ed Lotterma）指出："美国在其他国家的工厂所生产的产品主要供应工厂所在地的市场或地区。很少返销美国。"他说，如果能说服一家公司搬回爱荷华州或伊利诺伊州，那么随后肯定会有一家竞争对手占据所腾出的海外生产地。

USA Präsidentschaftswahlen | Wahlkampagne Joe Biden (Jim Watson/AFP/Getty Images)

拜登被认为是一个富有同情心的人，他常表现出一种关心他人利益的姿态

大笔支出

虽然作为特拉华州的参议员，面对赤字升级的危险拜登曾向政府发出警告。但现在他却打算进一步增加美联邦赤字，目前美联邦赤字约为3.3万亿美元（约合2.82万亿欧元）。拜登计划推出一个未来十年内财政支出5.4万亿美元的方案。

拜登承诺努力应对气候变化、改善医疗保险、提供廉价房源和解决社会不平等问题，因此受到很多美国公民的欢迎。

据拜登的竞选网站（joebiden.com）称，投资基础设施将有助于实现充分就业。政府支出的最大份额应用于教育。


税收政策的转折

拜登计划大幅提高税收，主要是针对高收入者，旨在抵消过去四年来1.5万亿美元的税收减免以及填补其财政支出计划的三分之二的资金。分析人士估计，美国央行目前的货币政策可以弥补剩余的三分之一差额。

经济学家赞迪告诉德国之声："预算赤字将会增加，但是从经济角度来讲，这并不是一个大问题，因为利率如此之低而且还会持续一段时间。"然而其他分析师则认为资本利得税将会大幅度提高，可能导致股票市场出现抛售浪潮。

USA - Kongress verabschiedet Trumps Steuerreform (Reuters/C. Barria)

特朗普的税制改革在国会获得通过


贸易战中走钢丝

如果将特朗普激进的贸易政策推翻太多，拜登也将面临压力。特朗普的这些政策损害了美国与其最重要的盟友，如墨西哥和欧盟的关系。但是，贸易专家认为，"美国制造"的承诺可能会束缚拜登的手脚。因此继续征收关税是必须的，即便对许多进口商来说这已是沉重的负担。

据马克·赞迪（Mark Zandi）估计："拜登将继续向中国施加压力。但他将遵守国际贸易法，不会发动贸易战。" "他将再次与世界贸易组织（WTO）和其他跨国组织合作，向北京施加压力，迫使其改变行为。"

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