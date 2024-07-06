拜登打破传闻：没有计划辞职

在一场重要的美国选战采访中，美国总统拜登表示，只有上帝才能让他辞职。但他在周五晚上的露面并未让批评者们闭嘴。

（德国之声中文网）与美国总统在黄金时间进行独家电视采访——当这种事情发生时，能够播出相关节目的电视台不仅是幸运的。白宫也希望通过这种极为罕见的对话达到某种目的。

这适用于周五晚上乔·拜登总统的采访。他与乔治·斯特凡诺普洛斯（George Stephanopoulos）的采访于美国东部时间晚上8点在ABC电视台播出，旨在消除人们对他在6月底与唐纳德·特朗普进行电视辩论时表现不佳的记忆。当时，他的讲话部分难以理解，显得混乱和体弱。然而，即便是最新的采访也无法让那些认为这位81岁总统年事已高的批评者闭嘴。

“总统拜登在采访中确实显得更清晰、更易理解。但我怀疑这能否帮助他的竞选团队抹去最近辩论的阴影。”华盛顿美利坚大学政治学家菲利波·特雷维桑（Filippo Trevisan）对德国之声（DW）表示。

其他专家也有同样的看法。“这次采访不太可能阻止上个月辩论带来的持续负面影响。”华盛顿特区新闻网站“The Hill”政治编辑、前DW员工布兰登·康拉迪斯（Brandon Conradis）表示。“如果有的话，这次采访可能会促使拜登的竞选活动需要更多的‘续命手段’。”

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拜登是否对现实视而不见？

一个主要的批评点是：这位美国总统没有意识到局势的严重性。当被问及如果民主党参议员和众议员告诉他在他的竞选下民主党将失去国会多数，他会怎么做时，拜登回答：“我不会回答这个问题。”

对于最近民调中的低支持率，他不以为然，并称自己党内的批评只是选战中常见的担忧。此外，他表示，他只在媒体上听说过这些担忧，没有民主党人亲自向他提出。

“用这种说法，拜登最多会显得被顾问们包围，不愿告诉他坏消息；最糟糕的情况是，他显得不愿面对现实。”特雷维桑说。

拜登：只有上帝才能让我辞职

在这场近半小时的采访中，拜登虽然说话缓慢，但总体上表现得像一个81岁的人。然而，与那次辩论相比，这次采访显得更加连贯。拜登曾在辩论后以感冒和跨大西洋旅行后的疲惫为借口。在ABC的采访中，他明确表示没有辞职的打算。

“如果全能的上帝说‘乔，放弃吧’，那我会放弃。”拜登说。“但上帝不会来。”他认为自己是击败特朗普的最佳候选人，并希望继续担任总统一职。

然而，拜登拒绝了斯特凡诺普洛斯提出的接受认知健康测试的建议。这一要求已经由共和党人和一些民主党人提出。

“我每天都进行认知测试。”拜登反驳道，并补充说：“你知道，我不仅在竞选，我还在治理世界。”

美国“与自身斗争”

与总统的独家采访并没有提及美国经济、堕胎或中东政策——这非常不寻常。德国之声驻华盛顿分社社长伊内斯·波尔（Ines Pohl）也如此表示。“采访仅涉及他的健康状况，而没有任何关于他当前政策的问题，这本身就说明了问题。”波尔说。“美国正陷入与自身的斗争中。这种情况在这次采访后可能还会持续一段时间。”

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