 拜登打击新疆强迫劳动　北京批美破坏供应链 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2021

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时政风云

拜登打击新疆强迫劳动　北京批美破坏供应链

美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。白宫与中国外交部也就此再打口水战。

USA Washington | Coronavirus | Präsident Joe Biden

美国拜登在出访北约、七国集团峰会之后试图在应对中国问题上做出多边共同应对。

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英国大学一份报告显示，全球的太阳能产业供应链恐怕已严重受到强迫劳动的波及，因新疆主要供应商参与了当地的强迫劳动计划。德国议员警告，德国公司若不因此中断与中国供应商的合作，未来可能面临刑事责任。

路透社报道称，联合国人权事务高级专员巴切莱特首次公开表示今年能够就访问包括新疆在内的中国多个地区与中方协调达成一致。北京会答应吗?

过去几周，几位着名海外维吾尔倡议者在新疆的家人，纷纷传出被当地政府判刑或在拘留中心丧命的消息。但这些海外维吾尔人表示，尽管家人必须受多一倍的苦，他们仍有义务继续为维吾尔群体发声。

(德国之声中文网)  美国白宫周四 (6月24日)针对把五家与能源有关的中企列为黑名单发出声明，强调七国集团(G7)首脑会议上已决定要团结一致反对强迫劳动，并采取实际行动「确保全球供应链不涉及强迫劳动」。

声明中写道：「我们致力于对中华人民共和国从事残酷和不人道的强迫劳动行为施加额外的成本，并确保北京作为基于规则的国际秩序的一部分，遵守公平贸易的规则。」

内容还说，中国以国家之力「在新疆支持的强迫劳动既是对人类尊严的侮辱」，并重申美国反对中国在新疆的「系统性虐待」，也再次指出中国在新疆实施「种族灭绝和反人类罪」。

中国外交部在例行记者会上则对美方制裁中国企业表示强烈谴责。发言人赵立坚说：「美方以谎言为依据，滥用『实体清单』，打击新疆光伏产业，有关行径不仅违反国际贸易规则和市场经济原则，也破坏了全球产业链、供应链。」

中国也一如过往面对其他国家指责时，罗列出该国侵犯人权的历史，要求美国政客「多反省」，并说会「采取一切必要措施」维护中国企业的权益。

China Xinjiang | mutmaßliches Internierungslager für Uiguren

这张2019年6月2日的照片显示了阿图什市「职业教育中心」的建筑, 该中心被认为是一个关押穆斯林少数民族的再教育营。

新疆能源产业被锁定

美国商务部周三 (6月23日) 将5家中国公司列入其经济黑名单，称这些公司与中国的侵犯人权行为有牵连。根据美国政府周三提交的文件，这些公司因侵犯人权和虐待维吾尔族和其他穆斯林少数民族而被列入名单。

被列入实体名单的公司包括合盛硅业公司、大全新能源公司旗下的新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属公司、新疆协鑫新能源材料公司和准军事组织新疆生产建设兵团。这些公司中有一些生产单晶硅和多晶硅，用于生产太阳能电池板。实体名单限制了美国与这些公司的合作。

美商务部表示，这些公司「在中国实施对维吾尔族、哈萨克族和其他新疆穆斯林少数民族成员的镇压、大规模任意拘留、强迫劳动和高科技监控的行动中，与侵犯人权和虐待行为有牵连。」

在这些公司中，路透社报道，新疆生产建设兵团是20世纪50年代被派往新疆建设农场和定居点的准军事组织，在该地区的能源和农业部门仍然很强大，几乎像一个平行国家一样运作。欧美政府和人权团体认为，该组织一直是镇压和监视该地区维吾尔人的一支力量，管理着一些拘留营。美国财政部去年以「严重侵犯少数民族权利」为由发出制裁。

中国驻美大使馆回应路透社时，引用中国外交部发言人赵立坚22日的发言：「所谓新疆存在『种族灭绝』『强迫劳动』完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。」

Schweiz l Biden und Putin treffen sich in Genf l PK Biden

拜登政府在3月份宣布，要在未来10年内将太阳能的成本降低60%，他还制定了到2035年实现100%清洁电网的目标。

违背气候合作目标?

根据路透社报导，美国海关和边境保护局的「扣留放行令」只是阻止从合盛等公司进口材料。一位熟悉该命令的消息人士说，并不影响美国大部分多晶硅和其他硅基产品的进口。另一个消息来源称，此举与美国总统拜登的气候目标和对国内太阳能产业的支持没有冲突。

这两位熟悉政策的消息人士说，白宫认为这些行动是本月初七国集团消除供应链中强迫劳动协议的「自然延续」。其中一位消息人士认为这些行动是将该承诺付诸行动。他说:「我们相信，这些行动表明了对中国从事残酷和不人道的强迫劳动行为施加额外成本的承诺。」

消息人士也指出，美国正在继续调查关于中国供应多晶硅的公司强迫劳动的指控。路透社引述太阳能行业分析师的一份报告发现，新疆地区的太阳能级多晶硅供应量约占全球的45%。

(路透社等)

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